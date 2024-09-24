الرياض والمدينة والشرقية تتصدر تحاليل المناعة

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ إجمالي تحليل المناعة في مختبرات مستشفيات وزارة الصحة 1.706.697 تحليل مناعة، وتصدرت منطقة الرياض في عدد فحوصات المخبرية للمناعة بـ600.681 فحص مناعة، تلها المدينة المنورة بواقع 233.966 فحصاً، وسجلت المنطقة الشرقية 188.162 فحص مناعة، وفقا لتقرير صادر
من وزارة الصحة لعام 2023.
فشل الجهاز المناعي
أوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي ثامر فلاح أنه لا بد من معرفة أنه في حالة فشل الجهاز المناعي في التعرف على أجزاء الجسم الداخلية هنا تحدث مهاجمة مما ينتج عنه الإصابة بأمراض المناعة الذاتية وينتج عن ذلك التهابات، أوجاع، إرهاق، وغيره ويتسبب ذلك في حدوث أضرار جسيمة ومضاعفات خطيرة بالجسم، وهذا الضرر يحدث في مكان واحد أو لعضو واحد في الجسم أو أكثر وينتج عنه ظهور مرض أو عدة أمراض، تسمى أمراض المناعة الذاتية فإذا هاجم جهاز المناعة، مثلاً الجهاز العصبي، فإنه يهاجم جزءاً معيناً من جدار الأعصاب، مسبباً حالة تسمى ((التصلب المتعدد))، وهى تؤدي إلى حدوث شلل بالجسم كله. أما إذا هاجم جهاز المناعة خلايا البنكرياس، فيؤدي ذلك إلى تدمير هذه الخلايا، ومن ثم يقل إفراز الأنسولين اللازم لحرق الجلوكوز، مما يسبب الإصابة بمرض البول السكري. وفي حالة مهاجمة الجهاز المناعي لمكان اتصال الأعصاب بالعضلات، يحدث ضعف، وارتخاء شديد بالعضلات، يسمى، ((وهن العضلات الوخيم)). وقد يهاجم الجهاز المناعي، صمامات القلب، كما في حالات الحمى الروماتزمية، أو يهاجم الجلد ويسبب احمراراً بالوجه.
إجراء التحليل
أكد أن تحليل المناعة يكون لأمراض المناعة الذاتية وهي التي تهاجم الجهاز المناعي في الجسم، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية، كذلك مرض نقص المناعة الذي يتمثل في أن الجهاز المناعي لا يعمل بشكل صحيح، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى، مثل نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، كذلك تحليل المناعة تكون للحساسية وهي التي تكون عبارة عن رد فعل مبالغ فيه من الجهاز المناعي لمواد غير ضارة، مثل حمى القش وحساسية الطعام.
وأوضح استشاري أمراض الباطنية الدكتور مصطفى أحمد أن هناك أشخاصا لا بد عليهم من مراجعة طبيب المناعة وهم الذين يعانون من أعراض الحساسية، مثل العطس أو سيلان الأنف أو حكة العين والأشخاص الذين يعانون من أعراض نقص المناعة، مثل العدوى المتكررة والأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية.
تحليل المناعة بحسب المناطق:
- مكة المكرمة 72.821 فحصا
- جدة 108.068 فحصا
- الطائف 33.361 فحصا
- القصيم 29.462 فحصا
- الأحساء 63.295 فحصا
- حفر الباطن 14.152 فحصا
- عسير 52.553 فحصا
- بيشة 1618 فحصا
- تبوك 13.974 فحصا
- حائل 37.843 فحصا
- الحدود الشمالية 9025 فحصا
- جازان 82.075 فحصا
- نجران 46.192 فحصا
- الباحة 113.657 فحصا
- الجوف 4182 فحصا
- القريات 3828 فحصا
- القنفذة 7782 فحصا
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