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الرياض والمدينة والشرقية تتصدر تحاليل المناعة

9/24/2024 11:34:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي تحليل المناعة في مختبرات مستشفيات وزارة الصحة 1.706.697 تحليل مناعة، وتصدرت منطقة الرياض في عدد فحوصات المخبرية للمناعة بـ600.681 فحص مناعة، تلها المدينة المنورة بواقع 233.966 فحصاً، وسجلت المنطقة الشرقية 188.162 فحص مناعة، وفقا لتقرير صادر
من وزارة الصحة لعام 2023.
فشل الجهاز المناعي
أوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي ثامر فلاح أنه لا بد من معرفة أنه في حالة فشل الجهاز المناعي في التعرف على أجزاء الجسم الداخلية هنا تحدث مهاجمة مما ينتج عنه الإصابة بأمراض المناعة الذاتية وينتج عن ذلك التهابات، أوجاع، إرهاق، وغيره ويتسبب ذلك في حدوث أضرار جسيمة ومضاعفات خطيرة بالجسم، وهذا الضرر يحدث في مكان واحد أو لعضو واحد في الجسم أو أكثر وينتج عنه ظهور مرض أو عدة أمراض، تسمى أمراض المناعة الذاتية فإذا هاجم جهاز المناعة، مثلاً الجهاز العصبي، فإنه يهاجم جزءاً معيناً من جدار الأعصاب، مسبباً حالة تسمى ((التصلب المتعدد))، وهى تؤدي إلى حدوث شلل بالجسم كله. أما إذا هاجم جهاز المناعة خلايا البنكرياس، فيؤدي ذلك إلى تدمير هذه الخلايا، ومن ثم يقل إفراز الأنسولين اللازم لحرق الجلوكوز، مما يسبب الإصابة بمرض البول السكري. وفي حالة مهاجمة الجهاز المناعي لمكان اتصال الأعصاب بالعضلات، يحدث ضعف، وارتخاء شديد بالعضلات، يسمى، ((وهن العضلات الوخيم)). وقد يهاجم الجهاز المناعي، صمامات القلب، كما في حالات الحمى الروماتزمية، أو يهاجم الجلد ويسبب احمراراً بالوجه.
إجراء التحليل
أكد أن تحليل المناعة يكون لأمراض المناعة الذاتية وهي التي تهاجم الجهاز المناعي في الجسم، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية، كذلك مرض نقص المناعة الذي يتمثل في أن الجهاز المناعي لا يعمل بشكل صحيح، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى، مثل نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، كذلك تحليل المناعة تكون للحساسية وهي التي تكون عبارة عن رد فعل مبالغ فيه من الجهاز المناعي لمواد غير ضارة، مثل حمى القش وحساسية الطعام.
وأوضح استشاري أمراض الباطنية الدكتور مصطفى أحمد أن هناك أشخاصا لا بد عليهم من مراجعة طبيب المناعة وهم الذين يعانون من أعراض الحساسية، مثل العطس أو سيلان الأنف أو حكة العين والأشخاص الذين يعانون من أعراض نقص المناعة، مثل العدوى المتكررة والأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية.
تحليل المناعة بحسب المناطق:
- مكة المكرمة 72.821 فحصا
- جدة 108.068 فحصا
- الطائف 33.361 فحصا
- القصيم 29.462 فحصا
- الأحساء 63.295 فحصا
- حفر الباطن 14.152 فحصا
- عسير 52.553 فحصا
- بيشة 1618 فحصا
- تبوك 13.974 فحصا
- حائل 37.843 فحصا
- الحدود الشمالية 9025 فحصا
- جازان 82.075 فحصا
- نجران 46.192 فحصا
- الباحة 113.657 فحصا
- الجوف 4182 فحصا
- القريات 3828 فحصا
- القنفذة 7782 فحصا

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