273 يوما متوسط انتظار التوظيف بعد التخرج في السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ متوسط مدة الانتظار في الحصول على أول وظيفة بعد التخرج للخريجين بالمملكة 273 يوماً أي حوالي 9 أشهر وبمدة انتظار للذكور أقل من الإناث حيث بلغة مدة الانتظار للذكور 251 يوماً حوالي 8 أشهر وللإناث 295 يوماً أي حوالي 10 أشهر.
وأشار تقرير حديث للمركز الوطني للعمل حول توظيف الخريجين في سوق العمل ورصد بيانات الخريجين حتى 2022 إلى أن خريجي تخصص الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك والبيطرة سجل أقل مدة انتظار بمتوسط 200 يوما، وأعلاها كان لتخصصات الأعمال والإدارة والقانون وبمتوسط 320 يوماً. مدة الانتظار
أظهرت بيانات التقرير أن المواطنين الذكور سجلوا أقل عدد أيام انتظار للحاصلين على شهادة الدكتوراه بلغ 199 يوما أي نحو 7 أشهر، يليهم الحاصلون على دبلوم متوسط بعدد 216 يومًا، ثم الدبلوم المشترك بمقدار 241 يومًا.
أما بالنسبة للمواطنات الإناث، فقد سجلت الحاصلات على شهادة الدكتوراه أقل عدد أيام انتظار للحصول على الوظيفة بعدد 167 يومًا أي ما يقارب 6 أشهر، ثم الحاصلات على شهادة الماجستير بمقدار 277 يومًا أي ما يقارب 9 أشهر. الانتظار بحسب التخصص
سجلت مجموعة تخصصات الصحة والرفاه أعلى متوسط عدد أيام انتظار للحاصلين على شهادة البكالوريوس والدبلوم بمعدل 320 يومًا بما يقارب 11 شهرًا؛ وذلك بسبب نظام التعليم في مجموعة تخصصات الطب، التي تتطلب فترة تدريب بعد التخرج وقبل التوظيف، بينما حققت مجموعة تخصصات الهندسة والتصنيع والبناء أدنى متوسط أيام انتظار بلغ 200 يوم أي ما يقارب 7 أشهر. أجور الخريجين
كما كشف التقرير أن متوسط الأجور الإجمالي للخريجين المواطنين في جميع الجامعات بلغ 5500 ريال، إذ حقق الخريجون من المواطنين الذكور متوسط أجور أعلى من الإناث بلغ 5800 ريال مقابل 5200 ريال للمواطنات الإناث.
كما بلغ أعلى متوسط أجور للخريجين الحاصلين على شهادة الدكتوراه ثم شهادة الماجستير لكل من الذكور والإناث، ويلاحظ أن متوسط أجور الخريجين الحاصلين على دبلوم متوسط حقق أعلى من متوسط أجور الحاصلين على دبلوم مشارك لدى الذكور بينما تتقارب معدلات الأجور بين الذكور والإناث للحاصلين على دبلوم مشارك.
كما يتقارب متوسط الأجور للخريجين الحاصلين على شهادة البكالوريوس مع المتوسط الإجمالي لجميع المؤهلات الذي يبلغ 5500 ريال. الرواتب بحسب التخصصات
حققت مجموعة تخصصات الهندسة والتصنيع ومجموعة تخصصات الصحة والرفاه، ومجموعة تخصصات تقنية الاتصالات والمعلومات أعلى متوسط أجور لخريجي البكالوريوس والدبلوم بلغ 6800 ريال و6700 ريال، و6300 ريال على التوالي، كما سجلت مجموعة تخصصات التعليم أقل متوسط أجور مقارنة بالتخصصات الأخرى بلغ 4100 ريال. أعلى متوسط أجور
بلغ أعلى متوسط أجور لخريجي البكالوريوس والدبلوم من الذكور في مجموعة تخصصات الهندسة والتصنيع بمقدار 6900 ريال، ثم مجموعة تخصصات الصحة والرفاه بمقدار 6700 ريال، ومجموعة تخصصات تقنية الاتصالات والمعلومات بمقدار 6600 ريال بينما سجل خريجو البكالوريوس والدبلوم من الإناث أعلى متوسط أجور في مجموعة تخصصات الصحة والرفاه بمتوسط 6800 ريال، ثم مجموعة تخصصات تقنية الاتصالات والمعلومات بمتوسط 6200 ريال، فيما سجلت مجموعة تخصصات التعليم أدنى متوسط أجور لخريجي البكالوريوس والدبلوم للإناث بلغ 4 آلاف ريال.
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