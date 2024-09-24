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فقاعات تنتهي بشكة دبوس

9/24/2024 11:34:11 PM
(MENAFN- Al Watan) في المشهد المتطور باستمرار للأدب وإنشاء المحتوى، يمكن أن تدفع الرغبة في الاعتراف، الأفراد، إلى سلوكيات غير عادية. ومن بين هؤلاء، نجد مجموعة فرعية من الكتاب الذين، على الرغم من افتقارهم إلى المهارات الراقية التي يتمتع بها أقرانهم، مصممون على أن يُرى ويُعترف بهم، وغالبًا ما يلجأ هؤلاء الكتاب إلى إستراتيجيات غير تقليدية، وأحيانًا تقترب من التدابير اليائسة، لنحت مكانهم في سوق مزدحمة.
ففي عالم يفيض بالمحتوى، يعد التميز تحديًا هائلًا، وغالبًا ما يواجه الكتاب المتواضعون الواقع القاسي المتمثل في أن الموهبة وحدها لا تضمن الظهور، خاصة أنه مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي والنشر الذاتي، انخفضت حواجز الدخول، ما أدى إلى تدفق الأصوات المتنافسة على الاهتمام، وبالنسبة للعديد من الناس، يولد هذا التشبع شعورًا بالإلحاح واليأس.
للحصول على التقدير، قد يتبنى بعض الكتاب إستراتيجيات استفزازية. وقد يشمل ذلك آراء مثيرة للجدل، أو حتى الدخول في مشاحنات عبر الإنترنت لجذب الانتباه. أما الترويج الذاتي فهو طريق آخر قد يتم اتخاذه، ففي حين أن تسويق الذات أمر ضروري في بيئة اليوم، فإن الخط الفاصل بين الترويج الصحي والتضخيم الذاتي العدواني يمكن أن يتلاشى بسهولة؛ بمعنى أنه قد يغمر الكتاب المتواضعون وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات حول عملهم، ويبحثون باستمرار عن التحقق من خلال الإعجابات والمشاركات، وهذا السعي الدؤوب يمكن أن يؤدي إلى التنفير مما يصل بالكاتب إلى حلقة مفرغة من خيبات الأمل.
ومنهم من قد يقوم بالانتحال أو تقليد الكتاب الناجحين، وبدلًا من تنمية الأداء المتفرد، يختارون التقليد، معتقدين أنه إذا تمكنوا من تكرار ما ينجح، فسوف يكتسبون الاعتراف أيضًا، وهذا لا يقوض مصداقيتهم فحسب، بل يساهم أيضًا في خفض قيمة المحتوى المتداول.
ومن قصص هذه النوعية من الكتاب والتي تحتاج للرجوع إلى المراجع حتى تتضح الرؤية وقراءة المشهد كما ينغي له أن يقرأ، حادثة الكاتب والشاعر الألماني ((أوسكار ماريا جراف)) وهو كاتب اشتراكي يساري ألماني، والذي لم يجد أعماله ضمن قائمة الكتب التي تم إحراقها في بداية الحقبة النازية، فكتب رسالة الاعتراض طالبا من الجرائد أن تنشرها، حيث قال ساخرًا إنه شهد العديد من نعم النظام الجديد. فخلال غيابه العرضي عن ميونيخ، صادرت الشرطة مخطوطاته وأوراقه التجارية وكتبه، التي وُصِفَت بأنها جاهزة للحرق، (وهذا الخبر يتعارض تمامًا مع وضع أعماله في القائمة البيضاء)، واضطر إلى ترك منزله وعمله وأرضه الأصلية لتجنب معسكرات الاعتقال. ولكن ما أثار دهشته هو أنه وجد اسمه مدرجًا على ((قائمة المؤلفين البيضاء)) في ألمانيا الجديدة، حيث تمت التوصية بكل كتبه باعتبارها تجسيدًا للروح الألمانية ((الجديدة)).
وأضاف أن ((الرايخ الثالث)) طرد كل الأدب الألماني تقريبًا، ونأى بنفسه عن الشعر الألماني الحقيقي، ودفع أغلب كتابه الأكثر أهمية إلى المنفى (هنا يقصد نفسه)، وصار من المستحيل نشر أعمالهم في ألمانيا. وأن جهل بعض الكتاب المتغطرسين والتخريب الجامح للحكام الحاليين قاموا باستئصال كل ما له أهمية عالمية من شعر وفن محلي وتم استبدال مصطلح ((ألماني)) بالقومية الضيقة الأفق. وكان يعتقد أنه لم يستحق مثل هذا العار وله الحق في المطالبة بتسليم كتبه إلى لهب المحرقة النقي وعدم سقوطها في أيدي وعقول عصابة القتل البنية الملطخة بالدماء.
دب الحماس بالكاتب المسرحي والشاعر الألماني ((برتولد بريشت)) الذي كان من حقبة الفنون الماجنة في برلين في ألمانيا؛ بمعنى من يطبل للفاشل؟ إما مستفيد وإما حاقد! المهم أنه كتب قصيدة مستوحاة من رسالة ((أوسكار)) يقول فيها: ((عندما أمر النظام بحرق الكتب غير القانونية، حملت فرق من الثيران البلهاء عربات ضخمة محملة بالكتب إلى النيران. ثم غضب كاتب منفي، وهو أحد أفضل الكتاب، بعد أن قام بفحص قائمة النصوص المطرودة: لقد تم استبعاده ! هرع إلى مكتبه، ممتلئًا بالغضب والاحتقار، ليكتب رسائل شرسة إلى الحمقى في السلطة: احرقوني! كتب بقلمه المشتعل: ألم أكن دائمًا أنقل الحقيقة؟ والآن ها أنتم تعاملونني ككاذب ! احرقوني !))
ولو أننا على الأقل تمعنا في الأحداث لوجدنا أن ((أوسكار)) لم يتم نفيه، بل اختار أن يغادر البلاد، ثم إنه لم يكن من ((أفضل الكتاب)) بدليل أن كتبه لم تحقق نجاحًا في الولايات المتحدة أو ألمانيا، حتى بعد وفاته في عام 1967. ويذكر أيضًا في سيرته أنه انخرط في السياسة اليسارية رغم أنه لم ينضم قط إلى أي حزب سياسي، وفي عام 1933، ذهب إلى المنفى (إراديًا)، أولًا إلى النمسا، ثم إلى تشيكوسلوفاكيا وأخيرًا إلى الولايات المتحدة، وأثناء وجوده في النمسا، كتب رسالته المفتوحة (احرقوني)، وكان له ما طلب (بالطبع خوفًا منه ومن غضبه)، ونظرًا لأن ألمانيا كانت مقسمة، لم يعد إلى ألمانيا بعد الحرب، وفي النهاية أصبح مواطنًا أمريكيًا وهو الذي لم يتعلم اللغة الإنجليزية قط!
تذكرني هذه الشخصية ليس فقط بالكتاب المغمورين ممن يسعى إلى الشهرة بأي طريقة، بل وأيضًا بالشخصيات المهزوزة التي تخرج خارج حدود الوطن وتبدأ بتلفيق القصص عنه لتشد الانتباه إليها، ولكن دائمًا ما يتحولون إلى مجرد فقاعات هواء فارغة تنتهي بأول شكة دبوس.

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