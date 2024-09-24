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ماذا لو أن مزدلفة لم تولد في السعودية

9/24/2024 11:34:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى الحجاج يومهم في عرفات، وهم يهمّون بالنفرة إلى مزدلفة، داهم المخاض حاجة حامل، فأنجبت ابنتها في غير وقتها بعدما خالطتها نسمات عرفات، فأطلت على الدنيا قبل موعدها، طفلة (خديج)، ولدت في وقت مبارك وعلى بقعة مباركة، وتحت أيدٍ أمينة. تلقت العناية في مزدلفة ونقلت إلى مستشفى تتوفر فيه وحدة للعناية بحديثي الولادة. استقبلها مستشفى في العاصمة المقدسة تلقت فيه الرعاية، وحينما تطلبت الحالة عناية أكبر، وتخصصا لا يتوفر لديهم، حيث أصيبت بنزيف في الدماغ من الدرجة الرابعة، الأمر الذي يتطلب وجود جراحي المخ والأعصاب في المنشأة. نقلت إلى جدة بإخلاء طبي كحالة إنقاذ حياة. استقبلها مستشفى شرق جدة، ونومت في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. كم هي محظوظة الوحدة لتقديمها خدمة طبية لأصغر حاجة، رغم أن المستشفى ليس من مستشفيات المشاعر أو أحد مستشفيات العاصمة المقدسة لكنه حظي بفرصة خدمتها، فوزارة الصحة - عادة - تسخر كل إمكانياتها لخدمة الحجيج في كل بقعة سعودية. وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى شرق جدة التي لم تتم عامها الثامن بعد، استطاعت أن تقدم خدمة طبية متميزة لـ (مزدلفة) - الاسم الذي أطلق على المولودة - وذلك لحرص وزارة الصحة ورعايتها المستمرة لكل المنشآت الصحية، وبكرم شديد من حكومتنا الرشيدة، توفرت كل مقومات الرعاية الصحية المتميزة في المنشأة. مزدلفة عبرت بوابة وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة على جهاز تنفس صناعي، ولديها تشنجات وتعاني من مضاعفات (الخداجة)، وأمضت في العناية المركزة لحديثي الولادة قرابة الثلاثة أشهر، تمّ خلالها عمل أشعة رنين مغناطيسي للدماغ والذي أوضح عدم احتياجها لتدخل جراحي من فريق جراحة المخ والأعصاب، فُحصت شبكية عينيها عدة مرات، من بينها مرة ذهب بها الفريق الطبي من وحدة العناية بشرق جدة إلى م/ حراء العام في مكة لاستبعاد وجود خلل في شبكية العين أثر الخداجة. كان الفحص مطمئنًا وعادت بالبشرى (وقت خروجها قد أزف)، فقد اكتملت ونمت، وتوقفت تشنجاتها، واحتفل القسم بخروجها. غادرت مزدلفة، قبل أيام بعد قرابة ثلاثة أشهر من التنويم، خرجت من بوابة العناية المركزة لحديثي الولادة بيد والديها، تتنفس بملء رئتيها، مستقرة حالتها، تسمح لها بالسفر برفقة والديها اللذين تركا رسالة امتنان لبلادنا ولوزارة الصحة وللفريق الطبي بأكمله. خدمات طبية وفرتها لهم الحكومة السعودية مجانًا، فلو عرفنا سعر الحضانة في أقسام العناية المركزة لحديثي الولادة في اليوم الواحد، لعرفنا أن القيمة عالية جدًا، فكيف إذا اقترنت بفحوصات متقدمة! لا شيء يضاهي الصحة ولا بلد يشبه بلدي.
البلد الذي يثبت يومًا بعد آخر أنه الأكثر تقدمًا وعطاءً، فماذا لو أن مزدلفة لم تولد في السعودية!
لنا أن نحتفل بيومنا الوطني الرابع والتسعين بفخر، حفظ الله مزدلفة وحفظ السعودية ودام عزك يا وطن.

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