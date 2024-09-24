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4 مواجهات تحدد ملامح ثمن النهائي

9/24/2024 11:34:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تتضح اليوم ملامح ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حينما تختتم مواجهات دور الـ32 للبطولة السعودية الأغلى، بإقامة 4 مواجهات تسعى من خلالها الأندية الثمانية إلى حجز 4 مقاعد متبقية في الدور المقبل.
فعلى ملعب إدارة التعليم بعنيزة يستقبل النجمة أحد أندية دوري Yelo للدرجة الأولى نظيره ضمك، وتميل الكفة لفارس الجنوب الذي يريد تفادي أي مفاجأة جديدة في البطولة، وعلى ملعب نادي ضمك، يتواجه أبها الذي غادر دوري الكبار الموسم الماضي والتعاون.
ويلتقي على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، جدة والرائد، ويستضيف الصفا نظيره الرياض على ملعبه.

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