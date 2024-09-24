4 مواجهات تحدد ملامح ثمن النهائي

(MENAFN
- Al Watan)
تتضح اليوم ملامح ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حينما تختتم مواجهات دور الـ32 للبطولة السعودية الأغلى، بإقامة 4 مواجهات تسعى من خلالها الأندية الثمانية إلى حجز 4 مقاعد متبقية في الدور المقبل.
فعلى ملعب إدارة التعليم
بعنيزة يستقبل النجمة أحد أندية دوري Yelo للدرجة الأولى نظيره ضمك، وتميل الكفة لفارس الجنوب الذي يريد تفادي أي مفاجأة جديدة في البطولة، وعلى ملعب نادي ضمك، يتواجه أبها الذي غادر دوري الكبار الموسم الماضي والتعاون.
ويلتقي على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، جدة والرائد، ويستضيف الصفا نظيره الرياض على ملعبه.
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