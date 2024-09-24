الأهلي يهزم الكلاسيكو

(MENAFN
- Al Watan)
تربع الهلال وحيداً على عرش صدارة دوري روشن، بعدما كسب الاتحاد في الكلاسيكو الذي شهدته الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، مسجلاً انتصاره الثامن توالياً على العميد، وتعثر الاتفاق أمام النصر الذي عاد للانتصارات وسجل انتصاراً مهماً، هو الأول مع مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، وهزمت أرقام مواجهة الأهلي ضمك الكلاسيكو من حيث الإثارة والأعلى نتيجة والأكثر حضوراً جماهيرياً، وأنهى الشباب سطوة التعاون وتغلب عليه للمرة الأولى منذ موسم 2022، وسجل الخلود أول انتصاراته في دوري المحترفين، وكان هناك حضور كبير للبطاقة الحمراء، وميترو الهلال يعزز صدارته
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