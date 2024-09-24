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الأهلي يهزم الكلاسيكو

9/24/2024 11:34:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تربع الهلال وحيداً على عرش صدارة دوري روشن، بعدما كسب الاتحاد في الكلاسيكو الذي شهدته الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، مسجلاً انتصاره الثامن توالياً على العميد، وتعثر الاتفاق أمام النصر الذي عاد للانتصارات وسجل انتصاراً مهماً، هو الأول مع مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، وهزمت أرقام مواجهة الأهلي ضمك الكلاسيكو من حيث الإثارة والأعلى نتيجة والأكثر حضوراً جماهيرياً، وأنهى الشباب سطوة التعاون وتغلب عليه للمرة الأولى منذ موسم 2022، وسجل الخلود أول انتصاراته في دوري المحترفين، وكان هناك حضور كبير للبطاقة الحمراء، وميترو الهلال يعزز صدارته

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