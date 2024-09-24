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قلعة الكؤوس صديق المفاجآت

9/24/2024 11:34:11 PM
(MENAFN- Al Watan) المتابع الجيد لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لا يجد غرابة في خروج الأهلي على يد الجندل من دور الـ32 للنسخة الحالي، فمنذ انطلاق البطولة موسم 1957، يجد أن الأهلي رغم أنه أكثر الأندية تتويجًا باللقب، إلا أنه يعتبر الأكثر عرضة لمفاجآت الكؤوس، فبعد الحقبة التي سيطر خلالها قلعة الكؤوس على البطولة، وبلوغه النهائي منذ موسم 1969 وحتى 1979، إذ ما استثني موسم 1975، الذي توقفت خلاله البطولة عند ربع النهائي، والتي بلغ جميع نهائياتها، وتوج خلالها باللقب 7 مرات من أصل 9 مرات بلغ فيها النهائي يجد أن الراقي ومنذ موسم 1980 بات صيدًا سهلا لمنافسيه الطامحين إلى إسقاطه إذ غادر عبر مفاجآت مدوية منذ 1980 وحتى 1990، من الأدور المبكرة على يد أندية يتفوق عليها فنيًا وعناصريًا.
بداية الخضوع
بداية علاقة الأهلي مع الخروج المبكر عبر مفاجآت مدوية بدأت في موسم 1980، حينما أقصاه أحد، من دور الـ32 بتغلبه عليه 1/صفر، في المدينة المنورة، ليتكرر المشهد في نسخة 1986، لكنه غادر على يد الطائي من ثمن النهائي، والذي تغلب عليه 2 /1 في جدة، وفي نسخة 1988 جاء الإقصاء على يد الرياض الذي أقصاه بركلات الترجيح من ثمن النهائي أول الأدوار الإقصائية في مباراة أقيمت في جدة.
ليكون الخروج الأخير والرابع في أخر الحقبة الأولى للكأس الغالية على يد الوحدة في نسخة 1990، عندما تغلب عليه بركلات الترجيح أيضا في جدة.
مفاجأة واحدة
في الحقبة الثانية، والتي أقيمت خلالها البطولة تحت مسمى كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، والتي تضم الأندية الثمانية الأولى في ترتيب الدوري السعودي، غادر الأهلي مبكرًا مرة واحدة، عندما خرج على يد الحزم من ربع النهائي ((أول أدوار البطولة حينها))، بفارق الأهداف المسجلة على ملعب المنافس، بعدما تعادلا 1 /1 في الرس، و2 /2 في جدة.
6 مفاجآت مدوية
في الحقبة الثالثة والتي شهدت عودة البطولة بنظامها القديم منذ موسم 2014، تعرض قلعة الكؤوس للمفاجآت المدوية 6 مرات كانت البداية في موسم 2015، عندما أقصاه القادسية من ثمن النهائي بركلات الترجيح في الدمام، وفي موسم 2018 كان ضحية مفاجأة كبرى بعدم بلوغه النهائي، بخروجه على يد الفيصلي بالخسارة صفر / 1، في المجمعة، ليكرر الوحدة مواقفه مع الأهلي في الموسم التالي ويقصيه من ثمن نهائي البطولة موسم 2019، بتغلبه عليه في جدة بركلات الترجيح، لتأتي بعد ذلك واحدة من أقوى المفاجآت في تاريخ البطولة، عندما أقصاه العين في نسخة 2021، بتغلبه عليه في جدة أيضا 2 /صفر، في ثمن النهائي، أما أخر المفاجآت وأقواها فهي مغادرته للنسخة الحالية على يد الجندل بخسارته أمامه على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، بنتيجة 1 /2، ليؤكد مارد الجوف أن الراقي الصديق الأكبر لمفاجآت الكؤوس.
صديق الخروج المبكر
خلال السنوات الماضية والحالية للبطولة الغالية وبجميع مراحلها، غادر صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب الأهلي عبر مفاجآت مدوية وغير مدوية 11 مرة، منها 4 مرات في الحقبة الأولى، ومرة واحدة في حقبة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، و6 مرات منذ عودة البطولة بمسماها القديم في موسم 2014.
- 1980 شهد أول تعرض أهلاوي لمفاجآت الكأس.
- 11 مرة غادر الراقي بطولته المفضلة عبر مفاجآت مدوية.
- 4 مرات غادر قلعة الكؤوس البطولة من أدوار مبكرة في الحقبة الأولى.
- مرة واحدة صاحبت المفاجأة الأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال.
- 6 مرات أقصي الراقي عبر مفاجآت مدوية منذ عودة البطولة في 2014.
- أحد أول من سجل المفاجأة أمام الأهلي والجندل أخر من أحرم الراقي من المنافسة.

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