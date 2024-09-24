قلعة الكؤوس صديق المفاجآت

(MENAFN
- Al Watan)
المتابع الجيد لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لا يجد غرابة في خروج الأهلي على يد الجندل من دور الـ32 للنسخة الحالي، فمنذ انطلاق البطولة موسم 1957، يجد أن الأهلي رغم أنه أكثر الأندية تتويجًا باللقب، إلا أنه يعتبر الأكثر عرضة لمفاجآت الكؤوس، فبعد الحقبة التي سيطر خلالها قلعة الكؤوس على البطولة، وبلوغه النهائي منذ موسم 1969 وحتى 1979، إذ ما استثني موسم 1975، الذي توقفت خلاله البطولة عند ربع النهائي، والتي بلغ جميع نهائياتها، وتوج خلالها باللقب 7 مرات من أصل 9 مرات بلغ فيها النهائي يجد أن الراقي ومنذ موسم 1980 بات صيدًا سهلا لمنافسيه الطامحين إلى إسقاطه إذ غادر عبر مفاجآت مدوية منذ 1980 وحتى 1990، من الأدور المبكرة على يد أندية يتفوق عليها فنيًا وعناصريًا.
بداية الخضوع
بداية علاقة الأهلي مع الخروج المبكر عبر مفاجآت مدوية بدأت في موسم 1980، حينما أقصاه أحد، من دور الـ32 بتغلبه عليه 1/صفر، في المدينة المنورة، ليتكرر المشهد في نسخة 1986، لكنه غادر على يد الطائي من ثمن النهائي، والذي تغلب عليه 2 /1 في جدة، وفي نسخة 1988 جاء الإقصاء على يد الرياض الذي أقصاه بركلات الترجيح من ثمن النهائي أول الأدوار الإقصائية في مباراة أقيمت في جدة.
ليكون الخروج الأخير والرابع في أخر الحقبة الأولى للكأس الغالية على يد الوحدة في نسخة 1990، عندما تغلب عليه بركلات الترجيح أيضا في جدة.
مفاجأة واحدة
في الحقبة الثانية، والتي أقيمت خلالها البطولة تحت مسمى كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، والتي تضم الأندية الثمانية الأولى في ترتيب الدوري السعودي، غادر الأهلي مبكرًا مرة واحدة، عندما خرج على يد الحزم من ربع النهائي ((أول أدوار البطولة حينها))، بفارق الأهداف المسجلة على ملعب المنافس، بعدما تعادلا 1 /1 في الرس، و2 /2 في جدة.
6 مفاجآت مدوية
في الحقبة الثالثة والتي شهدت عودة البطولة بنظامها القديم منذ موسم 2014، تعرض قلعة الكؤوس للمفاجآت المدوية 6 مرات كانت البداية في موسم 2015، عندما أقصاه القادسية من ثمن النهائي بركلات الترجيح في الدمام، وفي موسم 2018 كان ضحية مفاجأة كبرى بعدم بلوغه النهائي، بخروجه على يد الفيصلي بالخسارة صفر / 1، في المجمعة، ليكرر الوحدة مواقفه مع الأهلي في الموسم التالي ويقصيه من ثمن نهائي البطولة موسم 2019، بتغلبه عليه في جدة بركلات الترجيح، لتأتي بعد ذلك واحدة من أقوى المفاجآت في تاريخ البطولة، عندما أقصاه العين في نسخة 2021، بتغلبه عليه في جدة أيضا 2 /صفر، في ثمن النهائي، أما أخر المفاجآت وأقواها فهي مغادرته للنسخة الحالية على يد الجندل بخسارته أمامه على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، بنتيجة 1 /2، ليؤكد مارد الجوف أن الراقي الصديق الأكبر لمفاجآت الكؤوس.
صديق الخروج المبكر
خلال السنوات الماضية والحالية للبطولة الغالية وبجميع مراحلها، غادر صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب الأهلي عبر مفاجآت مدوية وغير مدوية 11 مرة، منها 4 مرات في الحقبة الأولى، ومرة واحدة في حقبة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، و6 مرات منذ عودة البطولة بمسماها القديم في موسم 2014.
- 1980 شهد أول تعرض أهلاوي لمفاجآت الكأس.
- 11 مرة غادر الراقي بطولته المفضلة عبر مفاجآت مدوية.
- 4 مرات غادر قلعة الكؤوس البطولة من أدوار مبكرة في الحقبة الأولى.
- مرة واحدة صاحبت المفاجأة الأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال.
- 6 مرات أقصي الراقي عبر مفاجآت مدوية منذ عودة البطولة في 2014.
- أحد أول من سجل المفاجأة أمام الأهلي والجندل أخر من أحرم الراقي من المنافسة.
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