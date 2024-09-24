مكة المكرمة الأعلى في حالات الإسعاف والأسباب المرضية تفوق مصابي الحوادث

(MENAFN
- Al Watan)
تصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة في عدد الحالات المرضية التي تم نقلها إلى المستشفيات بواسطة هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 2023، في حين تصدرت الأمراض مسببات نقل
الحالات بواقع 445.992 حالة، ثم الحوادث بشكل عام بواقع 190.658 حالة، ثم الحوادث المرورية بـ121.700 حالة، وذلك وفقا لتقرير جديد. مكة الأعلى في نقل الحالات
تصدرت منطقة مكة المكرمة نقل الحالات إلى المستشفيات عبر الهلال الأحمر السعودي بواقع 275.656 حالة، بينما حلت الرياض في المرتبة الثانية بواقع 206.064 حالة، وهما رقمان يختلفان تماما عن بقية مناطق المملكة نظرا للكثافة السكانية في هاتين المنطقين. في حين حلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بواقع 90.848 حالة، ثم المدينة المنورة بـ76.564 حالة.
أرقام متوسطة
وبينما سجلت منطقة عسير نحو 50.575 حالة تم نقلها عن طريق الإسعاف، سجلت القصيم 34.639 حالة، ثم جازان بـ24.370 حالة. في حين بلغ عدد الحالات في تبوك 23.280، ثم حائل بواقع 21.442 حالة مرضية تم نقلها بواسطة سيارات الهلال الأحمر السعودي. أقل المناطق سجلت الباحة ونجران والجوف والحدود الشمالية أقل الحالات المرضية التي تم نقلها إلى المستشفيات بواسطة الإسعاف، إذ بلغ عدد الحالات في الباحة 11.119، وبنجران 9.451 حالة، وفي الجوف 9.561، وبالحدود الشمالية نحو 6.560 حالة. الحالات المرضية المنقولة عبر الهلال الأحمر (حسب المناطق)
الرياض 206.064
جازان 24.370
نجران 9.451
مكة المكرمة 275.656
القصيم 34.639
الباحة 11.119
الشرقية 90.848
الجوف 9.561
عسير 50.575
تبوك 23.280
المدينة المنورة 76.564
حائل 21.442
الحدود الشمالية 6.560 الحالات حسب المسببات
الأمراض 445.992
الحوادث بشكل عام 190.658
الحوادث المرورية 121.700
حالات السقوط 47.789
مشاكل صحية مفاجئة 25.286
الحروق 7.933
الغرق 954
المجموع: 840.312
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