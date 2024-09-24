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هاتريك يعبر بالعميد

9/24/2024 11:34:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ الاتحاد ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وحجز مقعده بعد تغلبه على ضيفه العين 3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، لحساب دور الـ32 للبطولة الغالية، سجل للعميد صالح الشهري ((25، 29، 65 ضربة جزاء)).

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