هاتريك يعبر بالعميد
التاريخ
9/24/2024 11:34:11 PM
(MENAFN
- Al Watan)
بلغ الاتحاد ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وحجز مقعده بعد تغلبه على ضيفه العين 3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، لحساب دور الـ32 للبطولة الغالية، سجل للعميد صالح الشهري ((25، 29، 65 ضربة جزاء)).
MENAFN24092024000089011017ID1108711903
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.