الليث يقصي الخلود
التاريخ
9/24/2024 11:34:10 PM
(MENAFN
- Al Watan)
حجز الشباب مقعده في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلبه على مضيفه الخلود 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الحزم، سجل لليث جياكومو بونافنتورا ((36))، وعبدالرزاق حمدالله ((65،80))، ولفخر الرس ميزياني ماوليدا ((29)).
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