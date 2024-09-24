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4 اشتراطات تنظيمية لعمل الشاحنات الأجنبية داخل المملكة

9/24/2024 11:34:10 PM
(MENAFN- Al Watan) شددت الهيئة العامة للنقل، على أهمية التزام الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة التقيد بآلية ضبط عمليات الشاحنات الأجنبية، وأنظمة واشتراطات النقل في المملكة.
وحددت الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، 4 اشتراطات تنظيمية لعمل الشاحنات الأجنبية في المملكة، وفي مقدمتها إصدار وثيقة نقل الإلكترونية من منصة لوجستي ، بالإضافة إلى اقتصار نقل البضائع على طريق العودة من (مدينة/ محطة) الوصول فقط أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة، وعدم تعاقد الناقلين للنقل بين مدن المملكة، مع التزام الشاحنات الأجنبية بأنظمة واشتراطات النقل المطبقة على الناقل الوطني، كالارتباط التقني مع الجهات المعنية، والتزام الناقل الأجنبي والشاحنات الأجنبية المخالفة بسداد المخالفات قبل الدخول أو الخروج من المنافذ البرية للمملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن آلية ضبط عمليات الشاحنات الأجنبية تسهم في تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية، والحد من الممارسات غير النظامية، إضافة إلى رفع مستوى السلامة لخدمات النقل، وكذلك المحافظة على الطرق العامة والبنية التحتية، وتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع اللوجستي.
اشتراطات هيئة النقل
- إصدار وثيقة نقل الإلكترونية من منصة لوجستي
- اقتصار نقل البضائع على طرق ومحطات معينة
- عدم تعاقد الناقلين للنقل بين مدن المملكة
- التزام الشاحنات الأجنبية بالأنظمة والاشتراطات المطبقة على الناقل الوطني

MENAFN24092024000089011017ID1108711901

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