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الاغتيالات تفضح العجز الأمني للحوثي

9/24/2024 11:34:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تزايدت بشكل واسع عمليات الاغتيالات في العاصمة صنعاء مع ارتفاع كبير في الرعب والمخاوف بين السكان، في الوقت الذي تسعى فيه عصابات الحوثي التغطية على ذلك، رغم تسجيل البلاغات المتوالية لدى مراكز الشرطة في العاصمة.
وقال مصدر في العاصمة صنعاء، الحوثيون عاجزون عن السيطرة الأمنية في العاصمة صنعاء بشكل تام، وهناك تزايد كبير في أعداد جرائم القتل إذ لم تستطع أجهزة الحوثي الأمنية الوصول إلى الجناة والمنفذين لتلك العمليات وفي أسوأ الظروف لم تقدم وزارة داخلية الحوثيين إنجازاً واحداً يكشف الوصول إلى الجناة الذين يقفون خلف تلك الأعمال. ضعف السيطرة
وأضاف المصدر، أنه ومع كل ذلك فإن الحوثيين يتكتمون بشكل كبير على تلك الجرائم، خشية أن تنتشر تلك الحقائق مما يظهر فعلياً ضعف سيطرة الحوثيين الأمنية وعدم قدرتهم على حماية المواطنين، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي 2023 تم تسجيل أكثر من 213 بلاغاً لعدد من مراكز شرطة الحوثيين لقتلى في مواقع مختلفة، منها قرابة 93 لدى مركز شرطة المعلمي الذي يعد من أكبر المراكز في العاصمة، ولم يتم الوصول إلى الجناة وهو الأمر الذي كشف فشل وتدني وعجز أجهزة الحوثي عن بسط الحماية أو الوصول للجناة.
خدعة وهمية
وأكد المصدر أن القوة الأمنية التي يتباهى الحوثيون بها وهمية وخدعة وأثبتت كل الظروف فشلهم وعجزهم، وأن هناك عمليات قنص طالت بعض القيادات والمشرفين الحوثيين، وفشل الحوثيون في الوصول للمنفذين ولا تزال الاستهدافات تطال بعض عناصرهم بين الحين والآخر رغم توعدهم وتهديداتهم المتواصلة التي لم تصل إلى شيء.
واعتبر المصدر تزايد عمليات القتل في العاصمة صنعاء والقلق الكبير الذي يعيشه السكان بدأ من سقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين، وعدد البلاغات المذكور لا يعني أن ليس هناك جرائم أخرى لم تسجل أو قد تكون سجلت دون رصدها، مما يؤكد أن هناك أعداداً كبيرة لعدد القتلى في العاصمة صنعاء من جانب أشخاص لا يزالون مجهولين حتى اللحظة، رغم أكاذيب الأمن الحوثي بكافة مسؤوليه وقطاعاته في الوصول إلى الجناة بشكل سريع.
دلائل فشل سيطرة الحوثيين أمنياً في صنعاء:
عدم كشف هوية قناص صنعاء مرعب الحوثيين
ارتفاع جرائم القتل في العاصمة
تزايد تسجيل الجرائم بمراكز الشرطة.

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