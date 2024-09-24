450 مليون جنيه مبيعات أجرو إيجيبت للأسمدة خلال العام الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد الفيشاوى، مدير مبيعات شركة“أجرو إيجيبت” لتصنيع الأسمدة، إن الشركة حققت مبيعات بنحو 450 مليون جنيه خلال العام الماضى، وتستهدف الوصول إلى مليار جنيه مبيعات بنسبة نمو أكثر من 100%، بدعم من الطلب المتزايد على منتجاتها بالأسواق الخارجية.

أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة أضافت خط إنتاج جديد لأسمدة“NBK” المحببة باستثمارات 8 ملايين دولار.

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أشار إلى أن الشركة كانت قد انتهت من الدراسات النهائية لإضافة خط الانتاج الجديد باستثمارات نحو 5 ملايين دولار منذ بداية العام الماضى، ولكن مع تحرير سعر الصرف فى مارس، ارتفعت التكلفة الاستثمارية إلى 8 ملايين دولار.

ذكر، أن المنتج الجديد يستعيض به المزارع عن الأسمدة العضوية والأزوتية والأحادية فى منتج واحد يمكنه من الحصول على مقومات ومواصفات تلك العناصر الثلاثية، بجانب أنه يقلل التكلفة على المزارع.

لفت إلى أن الشركة كانت توجه إنتاج الخط الجديد إلى الخارج خلال النصف الأول من العام، حتى وجهت 20% منه إلى السوق المحلي بعد زيادة الطلب عليه من قبل المزارع والأفراد، بينما توجه 80% حاليًا للتصدير.

أشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى 10 دول أبرزها السعودية وسوريا وليبيا والسودان وغيرها، ومكنها الخط الجديد من اقتحام أسواق تصديرية جديدة مثل تنزانيا والجزائر والكونغو واليمن وغيرها من الدول التى تتساقط بها الأمطار خلال فترات كبيرة من العام، ويمتاز NBK بأنه بطئ الذوبان ويظل فى الأرض من 90 إلى 140 يومًا ما يحقق أعلى إستفادة للتربة ويقلل من هدر الأسمدة بها.

كشف عن خطة“أجرو إيجيبت” للتوسع بإضافة خطوط إنتاج جديدة خلال العام المقبل، بدعم من الطلب المتزايد من الدول المجاورة على الأسمدة بعد تأثر مورديها من أحداث المنطقة، والحرب الروسية الأوكرانية.

بلغت صادرات الصناعة الكيماوية نحو 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، بما يمثل 20% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية، وفقا للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.

تأسست شركة أجرو إيجيبت عام 2007، وتمتلك مصنعا فى مدينة السادات ومصنعا بالمنطقة الصناعية الثالثة بوادى النطرون، وتنتج الأسمدة المحببة والسائلة.