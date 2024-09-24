450 مليون جنيه مبيعات أجرو إيجيبت للأسمدة خلال العام الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أحمد الفيشاوى، مدير مبيعات شركة“أجرو إيجيبت” لتصنيع الأسمدة، إن الشركة حققت مبيعات بنحو 450 مليون جنيه خلال العام الماضى، وتستهدف الوصول إلى مليار جنيه مبيعات بنسبة نمو أكثر من 100%، بدعم من الطلب المتزايد على منتجاتها بالأسواق الخارجية.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة أضافت خط إنتاج جديد لأسمدة“NBK” المحببة باستثمارات 8 ملايين دولار.
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أشار إلى أن الشركة كانت قد انتهت من الدراسات النهائية لإضافة خط الانتاج الجديد باستثمارات نحو 5 ملايين دولار منذ بداية العام الماضى، ولكن مع تحرير سعر الصرف فى مارس، ارتفعت التكلفة الاستثمارية إلى 8 ملايين دولار.
ذكر، أن المنتج الجديد يستعيض به المزارع عن الأسمدة العضوية والأزوتية والأحادية فى منتج واحد يمكنه من الحصول على مقومات ومواصفات تلك العناصر الثلاثية، بجانب أنه يقلل التكلفة على المزارع.
لفت إلى أن الشركة كانت توجه إنتاج الخط الجديد إلى الخارج خلال النصف الأول من العام، حتى وجهت 20% منه إلى السوق المحلي بعد زيادة الطلب عليه من قبل المزارع والأفراد، بينما توجه 80% حاليًا للتصدير.
أشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى 10 دول أبرزها السعودية وسوريا وليبيا والسودان وغيرها، ومكنها الخط الجديد من اقتحام أسواق تصديرية جديدة مثل تنزانيا والجزائر والكونغو واليمن وغيرها من الدول التى تتساقط بها الأمطار خلال فترات كبيرة من العام، ويمتاز NBK بأنه بطئ الذوبان ويظل فى الأرض من 90 إلى 140 يومًا ما يحقق أعلى إستفادة للتربة ويقلل من هدر الأسمدة بها.
كشف عن خطة“أجرو إيجيبت” للتوسع بإضافة خطوط إنتاج جديدة خلال العام المقبل، بدعم من الطلب المتزايد من الدول المجاورة على الأسمدة بعد تأثر مورديها من أحداث المنطقة، والحرب الروسية الأوكرانية.
بلغت صادرات الصناعة الكيماوية نحو 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، بما يمثل 20% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية، وفقا للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.
تأسست شركة أجرو إيجيبت عام 2007، وتمتلك مصنعا فى مدينة السادات ومصنعا بالمنطقة الصناعية الثالثة بوادى النطرون، وتنتج الأسمدة المحببة والسائلة.
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