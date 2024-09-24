((اتحاد المستثمرين)) يعرض على 50 شركة أوروبية الاستثمار بقطاع الورق

MENAFN - Al-Borsa News) عرض الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على 50 شركة أوروبية الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الورق في مصر خلال مشاركته بأسبوع الورق العالمى بقبرص الأسبوع الماضى.

وقال علاء السقطي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا دفع شريحة كبيرة من شركات الورق الأوروبية إلى البحث عن فرص استثمارية بديلة خارج حدود بلادها، ونبذل محاولات كبيرة لتوطينهم فى السوق المصرى.

موضوعاتتوقعات بتراجع أسعار الورق المستورد مع انخفاض لب الخشب عالميًا “الإخلاص للبلاستيك” تستهدف 50% زيادة فى الطاقة الإنتاجية العام المقبل 450 مليون جنيه مبيعات“أجرو إيجيبت” للأسمدة خلال العام الماضى

وأضاف ((السقطي))، لـ ((البورصة))، أن أن قطاع الورق والتغليف في مصر يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية لارتباطه بنمو القطاعات الصناعية الأخرى وأبرزها الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى أن مصر قد تكون مركزًا إقليميًا لتلك الشركات فى الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وقدر تكلفة إنشاء مصنع الورق في مصر بحوالى 100 مليون دولار، ولن يمثل ذلك عائقًا أمام الشركات الأوروبية لاملاكها كفاءة مالية كبيرة، حسبما قال السقطى.

وطالب بإعداد بعثات تجارية متخصصة لتكوين شراكات وجذب الاستثمارات الأوروبية فى هذا المجال فى أسرع وقت، خاصة وأن هناك منافسة شديدة بين دول المنطقة للاستحواذ على أكبر حصة من تلك الاستثمارات المقرر نقلها خارج أوروبا.

وقال السقطى، على هامش مشاركته بفعاليات أسبوع الورق التاسع الذى انتهت فعالياته أمس بقبرص الشمالية، أنه أجرى العديد من اللقاءات الثنائية مع ممثلى القطاع الخاص من أوروبا وتركيا، ولاحظ اهتمامهم بما تمتلكه مصر من مميزات وحوافز وانخفاض فى سعر العملة ومصادر منخفضة التكاليف لمعظم أنواع الطاقة وخاصة إمكانيات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

قال السقطى الذى يرأس مجلس إدارة شركة باك تك للصناعات الورقية، إن إجمالى استيراد مصر من الورق بجميع أنواعه يصل إلى 500 مليون دولار سنويًا، ويعمل نحو 120 شركة تعمل في صناعة الورق بمصر، بحجم استثمارات يتجاوز 1.5 مليار دولار.