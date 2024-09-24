((اتحاد المستثمرين)) يعرض على 50 شركة أوروبية الاستثمار بقطاع الورق

(MENAFN
- Al-Borsa News) عرض الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على 50 شركة أوروبية الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الورق في مصر خلال مشاركته بأسبوع الورق العالمى بقبرص الأسبوع الماضى.
وقال علاء السقطي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا دفع شريحة كبيرة من شركات الورق الأوروبية إلى البحث عن فرص استثمارية بديلة خارج حدود بلادها، ونبذل محاولات كبيرة لتوطينهم فى السوق المصرى.
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وأضاف ((السقطي))، لـ ((البورصة))، أن أن قطاع الورق والتغليف في مصر يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية لارتباطه بنمو القطاعات الصناعية الأخرى وأبرزها الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى أن مصر قد تكون مركزًا إقليميًا لتلك الشركات فى الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
وقدر تكلفة إنشاء مصنع الورق في مصر بحوالى 100 مليون دولار، ولن يمثل ذلك عائقًا أمام الشركات الأوروبية لاملاكها كفاءة مالية كبيرة، حسبما قال السقطى.
وطالب بإعداد بعثات تجارية متخصصة لتكوين شراكات وجذب الاستثمارات الأوروبية فى هذا المجال فى أسرع وقت، خاصة وأن هناك منافسة شديدة بين دول المنطقة للاستحواذ على أكبر حصة من تلك الاستثمارات المقرر نقلها خارج أوروبا.
وقال السقطى، على هامش مشاركته بفعاليات أسبوع الورق التاسع الذى انتهت فعالياته أمس بقبرص الشمالية، أنه أجرى العديد من اللقاءات الثنائية مع ممثلى القطاع الخاص من أوروبا وتركيا، ولاحظ اهتمامهم بما تمتلكه مصر من مميزات وحوافز وانخفاض فى سعر العملة ومصادر منخفضة التكاليف لمعظم أنواع الطاقة وخاصة إمكانيات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
قال السقطى الذى يرأس مجلس إدارة شركة باك تك للصناعات الورقية، إن إجمالى استيراد مصر من الورق بجميع أنواعه يصل إلى 500 مليون دولار سنويًا، ويعمل نحو 120 شركة تعمل في صناعة الورق بمصر، بحجم استثمارات يتجاوز 1.5 مليار دولار.
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