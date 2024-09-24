الجمارك توافق على إنشاء لجنة قانونية بميناء السخنة لتسريع الإجراءات

(MENAFN
- Al-Borsa News) العرجاوى: الجمارك تدرس إلغاء المثمن المستندى لتكراره فى دورة العمل
وافقت مصلحة الجمارك على إنشاء لجنة قانونية بميناء السخنة لإنهاء المعوقات المتعلقة بالشهادات الجمركية وذلك بهدف تسريع عمليات إنهاء التخليص الجمركى.
وقال عصام صالح رئيس مستخلصى جمارك السويس، إن تواجد لجنة قانونية فى ميناء السخنة من أساسيات تيسير العمل الجمركى، خاصة أن ميناء بورتوفيق هو أقرب ميناء يقوم بتلك العملية والذى يبعد عن السخنة نحو 50 كم.
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واجتمعت مصلحة الجمارك المصرية الاثنين الماضى، مع الاتحاد العربى للمستخلصين الجمركيين بحضور رؤساء الشعب ونقابات التخليص الجمركى وذلك بمقر مصلحة الجمارك لمناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه المستخلصين الجمركيين بالمنافذ الجمركية والعمل على بناء قدرات ورفع كفاءة المستخلصين الجمركيين ورفع مستوى أدائهم المهنى.
وأضاف صالح أنه تم تقديم مذكرة، حصلت“البورصة” على نسخة منها بمطالب الشعبة للدكتور الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، والتى تتعلق بالمشاكل والمعوقات التى تواجه دورة العمل على الإفراج الجمركى والتى تزيد من زمن الافراج الجمركى مع طرح الحلول لسرعة زمن الافراجات الجمركية.
وشهد الاجتماع مناشدة المصلحة ضرورة حل المعوقات التى تواجه المستخلصين فى موانئ دبى السخنة وهى عند تقديم البيان الجمركى لا يتم تحديد ميعاد الكشف إلا بعد أربعة أيام فضلا عن ارتفاع فاتورة الأرضيات وفاتورة عرض جهاز الأشعة.
كما تم مطالبة مصلحة الجمارك بضرورة فتح التعديلات على البنود الجمركية قبل تسجيل نموذج الـ46 بمنظومة نافذة.
كما طالب بدفع قيمة الشحنة بالجنيه خاصة أن البنك عند التسجيل على نموذج 46 يقوم بتسعير يومى لسعر الصرف وهذا يكبد المستخلصين والمستوردين خسائر بسبب التغيرات اللحظية لسعر العملة موضحا أن هذه المعوقات تعد عاملا أساسيا فى منظومة الجمارك.
كما طالبت الشعبة بتواجد لجنة جمركية داخل الهيئة الاقتصادية بقناة السويس تقوم بأعمال المعاينة والتثمين.
وقال محمد العرجاوى نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية، إن مصلحة الجمارك وعدت المستخلصين الجمركيين بدراسة إلغاء المثمن المستندى، خاصة أن الدراسات الجمركية أثبتت أن هذه الخطوة تعرقل سرعة إنهاء الافراج.
وأوضح أن توصيات الاجتماع أسفرت عن عقد بروتوكول تعاون بين الاتحاد العربى للمستخلصين الجمركيين بحضور رؤساء الشعب ونقابات التخليص الجمركى.
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