الجمارك توافق على إنشاء لجنة قانونية بميناء السخنة لتسريع الإجراءات

وافقت مصلحة الجمارك على إنشاء لجنة قانونية بميناء السخنة لإنهاء المعوقات المتعلقة بالشهادات الجمركية وذلك بهدف تسريع عمليات إنهاء التخليص الجمركى.

وقال عصام صالح رئيس مستخلصى السويس، إن تواجد لجنة قانونية فى ميناء السخنة من أساسيات تيسير العمل الجمركى، خاصة أن ميناء بورتوفيق هو أقرب ميناء يقوم بتلك العملية والذى يبعد عن السخنة نحو 50 كم.

موضوعات“قناة السويس” تشارك في معرض“موناكو لليخوت 2024” إضافة لغة الإشارة داخل محطات قطار“إل أر تى” لأول مرة فى مصر “لورى” للنقل الذكى للبضائع تستهدف جمع تمويلات بقيمة 2 مليون دولار

واجتمعت مصلحة الجمارك المصرية الاثنين الماضى، مع الاتحاد العربى للمستخلصين الجمركيين بحضور رؤساء الشعب ونقابات التخليص الجمركى وذلك بمقر مصلحة الجمارك لمناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه المستخلصين الجمركيين بالمنافذ الجمركية والعمل على بناء قدرات ورفع كفاءة المستخلصين الجمركيين ورفع مستوى أدائهم المهنى.

وأضاف صالح أنه تم تقديم مذكرة، حصلت“البورصة” على نسخة منها بمطالب الشعبة للدكتور الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، والتى تتعلق بالمشاكل والمعوقات التى تواجه دورة العمل على الإفراج الجمركى والتى تزيد من زمن الافراج الجمركى مع طرح الحلول لسرعة زمن الافراجات الجمركية.

وشهد الاجتماع مناشدة المصلحة ضرورة حل المعوقات التى تواجه المستخلصين فى موانئ دبى السخنة وهى عند تقديم البيان الجمركى لا يتم تحديد ميعاد الكشف إلا بعد أربعة أيام فضلا عن ارتفاع فاتورة الأرضيات وفاتورة عرض جهاز الأشعة.

كما تم مطالبة مصلحة الجمارك بضرورة فتح التعديلات على البنود الجمركية قبل تسجيل نموذج الـ46 بمنظومة نافذة.

كما طالب بدفع قيمة الشحنة بالجنيه خاصة أن البنك عند التسجيل على نموذج 46 يقوم بتسعير يومى لسعر الصرف وهذا يكبد المستخلصين والمستوردين خسائر بسبب التغيرات اللحظية لسعر العملة موضحا أن هذه المعوقات تعد عاملا أساسيا فى منظومة الجمارك.

كما طالبت الشعبة بتواجد لجنة جمركية داخل الهيئة الاقتصادية بقناة السويس تقوم بأعمال المعاينة والتثمين.

وقال محمد العرجاوى نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية، إن مصلحة الجمارك وعدت المستخلصين الجمركيين بدراسة إلغاء المثمن المستندى، خاصة أن الدراسات الجمركية أثبتت أن هذه الخطوة تعرقل سرعة إنهاء الافراج.

وأوضح أن توصيات الاجتماع أسفرت عن عقد بروتوكول تعاون بين الاتحاد العربى للمستخلصين الجمركيين بحضور رؤساء الشعب ونقابات التخليص الجمركى.