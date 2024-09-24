الإخلاص للبلاستيك تستهدف 50% زيادة فى الطاقة الإنتاجية العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محمود غشان، مدير مبيعات شركة الإخلاص للبلاستيك ، إن الشركة تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية بنحو 50% العام المقبل، والشركة متخصصة فى إنتاج الأكياس التى تُستخدم فى تعبئة العديد من المنتجات الغذائية مثل الأرز والسكر، بجانب الأعلاف والأسمدة.
أضاف لـ“البورصة”، أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تبلغ 300 طن شهريًا، ويستهدف زيادتها إلى 450 طنا بداية من العام المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة توجه نسبة تتراوح بين 40 و50% للتصدير، بينما يتم بيع منتجاتها محليًا من خلال البيع للشركات أو من خلال موزعين للتجار.
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وأوضح أن أهم الأسواق التى يتم التصدير إليها حاليًا هى ليبيا وتركيا ولبنان واليونان والأردن والجزائر، مشيرًا إلى أن الشركة تشارك فى البعثات التجارية التى يقوم بها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بهدف التوسع فى صادراتها ودخول أسواق جديدة.
ذكر أن أبرز الأسواق المستهدف دخولها خلال الفترة المقبلة هى أوغندا وكينيا بجانب السوق الروسى.
تأسست شركة الإخلاص للصناعات البلاستيكية لتصنيع الشكاير البلاستيكية فى مصر بمنطقة برج العرب الجديدة، محافظة الإسكندرية، عام 2013، واستقدمت أحدث الإمكانيات التكنولوجية والكفاءات البشرية المميزة بهدف تلبية احتياجات العملاء على أكمل وجه محليًا وعالميًا.
أضاف أن الشركة تستورد نحو 60% من الخامات اللازمة للتصنيع، لافتًا إلى استقرار الأسعار نسبيًا فى الوقت الحالى مقارنة بفترة تذبذب سعر الدولار قبل تحرير سعر الصرف، بجانب ارتفاع معظم تكاليف الإنتاج.
أوضح أن الشركة تحرص على المشاركة فى العديد من المعارض بهدف جذب المزيد من العملاء والترويج لمنتجاتها، حيث شاركت لأول مرة فى معرض“صحاري” فى دورته ال36 الأسبوع قبل الماضي، بينما تستهدف المشاركة فى معرضين آخرين خلال الفترة المقبلة.
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