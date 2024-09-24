الإخلاص للبلاستيك تستهدف 50% زيادة فى الطاقة الإنتاجية العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمود غشان، مدير مبيعات شركة الإخلاص للبلاستيك ، إن الشركة تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية بنحو 50% العام المقبل، والشركة متخصصة فى إنتاج الأكياس التى تُستخدم فى تعبئة العديد من المنتجات الغذائية مثل الأرز والسكر، بجانب الأعلاف والأسمدة.

أضاف لـ“البورصة”، أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تبلغ 300 طن شهريًا، ويستهدف زيادتها إلى 450 طنا بداية من العام المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة توجه نسبة تتراوح بين 40 و50% للتصدير، بينما يتم بيع منتجاتها محليًا من خلال البيع للشركات أو من خلال موزعين للتجار.

موضوعاتتوقعات بتراجع أسعار الورق المستورد مع انخفاض لب الخشب عالميًا ((اتحاد المستثمرين)) يعرض على 50 شركة أوروبية الاستثمار بقطاع الورق 450 مليون جنيه مبيعات“أجرو إيجيبت” للأسمدة خلال العام الماضى

وأوضح أن أهم الأسواق التى يتم التصدير إليها حاليًا هى ليبيا وتركيا ولبنان واليونان والأردن والجزائر، مشيرًا إلى أن الشركة تشارك فى البعثات التجارية التى يقوم بها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بهدف التوسع فى صادراتها ودخول أسواق جديدة.

ذكر أن أبرز الأسواق المستهدف دخولها خلال الفترة المقبلة هى أوغندا وكينيا بجانب السوق الروسى.

تأسست شركة الإخلاص للصناعات البلاستيكية لتصنيع الشكاير البلاستيكية فى مصر بمنطقة برج العرب الجديدة، محافظة الإسكندرية، عام 2013، واستقدمت أحدث الإمكانيات التكنولوجية والكفاءات البشرية المميزة بهدف تلبية احتياجات العملاء على أكمل وجه محليًا وعالميًا.

أضاف أن الشركة تستورد نحو 60% من الخامات اللازمة للتصنيع، لافتًا إلى استقرار الأسعار نسبيًا فى الوقت الحالى مقارنة بفترة تذبذب سعر الدولار قبل تحرير سعر الصرف، بجانب ارتفاع معظم تكاليف الإنتاج.

أوضح أن الشركة تحرص على المشاركة فى العديد من المعارض بهدف جذب المزيد من العملاء والترويج لمنتجاتها، حيث شاركت لأول مرة فى معرض“صحاري” فى دورته ال36 الأسبوع قبل الماضي، بينما تستهدف المشاركة فى معرضين آخرين خلال الفترة المقبلة.