الذهب يحقق سادس مستوى قياسي مرتفع عند التسوية خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من انخفاض الدولار عقب صدور بيانات اقتصادية، وتزامنًا مع تغذية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لجاذبيته كملاذ آمن.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.9% أو 24.5 دولار عند 2677 دولارًا للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر سادس مستوى قياسي منذ بداية سبتمبر.
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بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 100.48 نقطة، في تمام الساعة 09:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأظهر مسح مجلس المؤتمرات، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر إلى 98.7 نقطة، من قراءة الشهر الماضي عند 105.6 نقطة، ليسجل أعمق وتيرة انخفاض منذ أغسطس 2021.
ويتوقع“بوب هابركورن”، كبير استراتيجيي السوق لدى“آر جي أو فيوتشرز”، تجاوز الذهب 2700 دولار بحلول نهاية هذا الأسبوع، إذا حدث تصعيد آخر في الشرق الأوسط، بالتزامن مع توقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة في أمريكا.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108711895
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