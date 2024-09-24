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الذهب يحقق سادس مستوى قياسي مرتفع عند التسوية خلال سبتمبر

9/24/2024 11:34:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من انخفاض الدولار عقب صدور بيانات اقتصادية، وتزامنًا مع تغذية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لجاذبيته كملاذ آمن.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.9% أو 24.5 دولار عند 2677 دولارًا للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر سادس مستوى قياسي منذ بداية سبتمبر.

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بينما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 100.48 نقطة، في تمام الساعة 09:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهر مسح مجلس المؤتمرات، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر إلى 98.7 نقطة، من قراءة الشهر الماضي عند 105.6 نقطة، ليسجل أعمق وتيرة انخفاض منذ أغسطس 2021.

ويتوقع“بوب هابركورن”، كبير استراتيجيي السوق لدى“آر جي أو فيوتشرز”، تجاوز الذهب 2700 دولار بحلول نهاية هذا الأسبوع، إذا حدث تصعيد آخر في الشرق الأوسط، بالتزامن مع توقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة في أمريكا.

المصدر:

MENAFN24092024000202011048ID1108711895

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