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وزارة العدل الأمريكية تقاضي فيزا بسبب ممارسات احتكارية

9/24/2024 11:34:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفعت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء دعوى قضائية ضد شركة“فيزا” بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، متهمة إياها باستخدام أساليب غير قانونية للحفاظ على موقعها المهيمن في سوق مدفوعات بطاقات الخصم.

وتزعم الشكوى، التي رفعت أمام المحكمة الفيدرالية في“مانهاتن”، أن شركة المدفوعات احتكرت سوق بطاقات الخصم منذ عام 2012، ودفعت حوافز غير قانونية لشركات التكنولوجيا المالية للبقاء خارج السوق.

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وأوضحت أن“فيزا” عاقبت التجار الذين يتعاملون مع المنافسين، حيث فرضت عليهم رسومًا أعلى، حال توجيههم بعض المعاملات إلى شبكات أخرى، من أجل الحفاظ على حصتها من المعاملات.

وقالت الحكومة، إن المستهلكين تضرروا أيضًا من سلوك الشركة التي تبلغ حصتها السوقية نحو 60%، لأن رسوم البطاقات المرتفعة تعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات المشتراة.

المصدر:

MENAFN24092024000202011048ID1108711894

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