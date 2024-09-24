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500 مليون جنيه مديونية الاستثمار القومى بنهاية العام المالى الماضى

9/24/2024 11:34:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت مديونيات بنك الاستثمار القومى بنهاية يونيو الماضى نحو 500 مليون جنيه، بحسب مسئول حكومى تحدث لـ”البورصة” وكشف أن الهيئة القومية للبريد تستحوذ على النسبة الأكبر من المديونيات.

وقال المسئول إن استثمارات بنك الاستثمار القومى فى السندات الحكومية سجلت مليارى جنيه بنهاية العام المالى الماضى، بعدما صفر البنك استثماراته فى الأذون بحسب بيانات البنك المركزى.

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وكشف المصدر أن معدل استثمارات البنك فى أدوات الدين المحلى تراجع لعدة عوامل، منها سحب شهادات الاستثمار التى كان يصدرها وإيقافها منذ 2021، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاء الضريبى الذى كان يتمتع به البنك عند الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة.

وكان صندوق النقد الدولي فى وقت سابق أشار إلى ضرورة مراجعة دور البنك فى الاقتصاد القومى، وفى ضوء ذلك أفاد المسئول الحكومى بأنه حتى الآن لم يتم وضوح الرؤية لدى متخذى القرار بشأن موقف البنك.

وذكر أنه تم اقتراح عدة تصورات منها مقترح لنقل أصول البنك وخصومه إلى صندوق مصر السيادى لتشابه الدور الذى يقوم به كلاهما، ومقترح بإعادة تبعيته إلى وزارة المالية حيث ان جانب من الإنفاق العام بالموازنة يرتبط بالاستثمارات التى يقوم بها البنك.

وبحثت كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولى، ووزارة المالية فى وقت سابق موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى، والهيئة القومية للبريد، فى إطار الجهود التى تقوم بها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية.

وتمت تسوية أموال التأمينات لدى البنك ونقلها الى وزارة المالية في إطار التسوية التي تمت وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

وتأسس بنك الاستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.

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