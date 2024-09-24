توقعات بتراجع أسعار الورق المستورد مع انخفاض لب الخشب عالميًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقع منتجو ومستوردو الورق هبوط أسعاره الشهر المقبل، بدعم من تراجع أسعار لب الخشب عالميًا.
وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الطباعة والورق بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار لب الخشب العالمية شهدت انخفاضًا بنسب تتراوح بين 20 و22% خلال أغسطس الماضى.
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أضاف لـ”البورصة”، أن كبار موردى لب الخشب والورق سيجتمعون فى انجلترا مطلع الشهر المقبل، لمناقشة التغيرات التى طرأت على أسعار الخامات.
توقع“خضر”، أن تنخفض أسعار الورق المستوردة بنسبة 15% الشهر المقبل ما يدعم هبوط أسعار الورق المصنعة محليا، بدعم من تراجع أسعار لب الخشب العالمية.
أشار إلى أن سعر طن الورق عالميا سجل نحو 850 دولارًا خلال الشهر الحالى، مقابل 950 دولارا خلال يونيو، لتتراوح أسعاره بين 47 و49 ألف جنيه للطن فى السوق المحلية، بينما تراوحت أسعار الورق المنتجة محليًا بين 44 و46 ألف جنيه للطن.
لفت إلى أن المطابع انتهت من توريد الكتب المدرسية للفصل الأول من العام الدراسى الجديد إلى وزارة التربية والتعليم، متوقعا أن تبدأ المطابع فى طباعة كتب الفصل الثانى خلال الشهر المقبل.
قال محمد عبدالله، العضو المنتدب لشركة إدفو للورق، إن الشركة تعتزم تنفيذ خطة توسعية بإحلال وتجديد لبعض الأقسام التى ستمكنها من زيادة طاقتها الانتاجية بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة.
أضاف لـ”البورصة”، أن خطة الإحلال والتجديد المرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة سترفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 55 ألف طن سنويًا، مقابل 40 ألف طن حاليًا.
أشار إلى أن أسعار لب الخشب العالمية انخفضت منذ مطلع الشهر الجارى، متوقعا أن تظهر تأثيرها على الأسعار حال استقرارها على الانخفاض، ما يدعم هبوط أسعار الشحنات التى تستوردها الشركات من الخام خلال الفترة المقبلة.
لفت إلى أن الشركة حصلت على لب الخشب بسعر 53 ألف جنيه للطن من خلال مناقصة الأسبوع الماضى، متوقعًا هبوط الأسعار إلى 44 ألف للطن خلال الفترة المقبلة، وأوضح، أن سعر الورق الأبيض سجل نحو 43.5 ألف جنيه للطن، وتراوح سعر الورق البنى بين 35 و36 ألف جنيه للطن.
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