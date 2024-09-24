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توقعات بتراجع أسعار الورق المستورد مع انخفاض لب الخشب عالميًا

9/24/2024 11:34:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع منتجو ومستوردو الورق هبوط أسعاره الشهر المقبل، بدعم من تراجع أسعار لب الخشب عالميًا.

وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الطباعة والورق بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار لب الخشب العالمية شهدت انخفاضًا بنسب تتراوح بين 20 و22% خلال أغسطس الماضى.

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أضاف لـ”البورصة”، أن كبار موردى لب الخشب والورق سيجتمعون فى انجلترا مطلع الشهر المقبل، لمناقشة التغيرات التى طرأت على أسعار الخامات.

توقع“خضر”، أن تنخفض أسعار الورق المستوردة بنسبة 15% الشهر المقبل ما يدعم هبوط أسعار الورق المصنعة محليا، بدعم من تراجع أسعار لب الخشب العالمية.

أشار إلى أن سعر طن الورق عالميا سجل نحو 850 دولارًا خلال الشهر الحالى، مقابل 950 دولارا خلال يونيو، لتتراوح أسعاره بين 47 و49 ألف جنيه للطن فى السوق المحلية، بينما تراوحت أسعار الورق المنتجة محليًا بين 44 و46 ألف جنيه للطن.

لفت إلى أن المطابع انتهت من توريد الكتب المدرسية للفصل الأول من العام الدراسى الجديد إلى وزارة التربية والتعليم، متوقعا أن تبدأ المطابع فى طباعة كتب الفصل الثانى خلال الشهر المقبل.

قال محمد عبدالله، العضو المنتدب لشركة إدفو للورق، إن الشركة تعتزم تنفيذ خطة توسعية بإحلال وتجديد لبعض الأقسام التى ستمكنها من زيادة طاقتها الانتاجية بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة.

أضاف لـ”البورصة”، أن خطة الإحلال والتجديد المرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة سترفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 55 ألف طن سنويًا، مقابل 40 ألف طن حاليًا.

أشار إلى أن أسعار لب الخشب العالمية انخفضت منذ مطلع الشهر الجارى، متوقعا أن تظهر تأثيرها على الأسعار حال استقرارها على الانخفاض، ما يدعم هبوط أسعار الشحنات التى تستوردها الشركات من الخام خلال الفترة المقبلة.

لفت إلى أن الشركة حصلت على لب الخشب بسعر 53 ألف جنيه للطن من خلال مناقصة الأسبوع الماضى، متوقعًا هبوط الأسعار إلى 44 ألف للطن خلال الفترة المقبلة، وأوضح، أن سعر الورق الأبيض سجل نحو 43.5 ألف جنيه للطن، وتراوح سعر الورق البنى بين 35 و36 ألف جنيه للطن.

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