إطلاق أول شركة لغرض الاستحواذ كاتليست ميديل إيست الأسبوع الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد منح كاتاليست بارتنرز الموافقة على اول رخصة شركة غرض الاستحواذ لشركة“كاتليست بارتنرز ميدل إيست” الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر، أنه فور حصول الشركة على الترخيص ستبدأ مباشرة بإجراءات القيد المؤقت بالبورصة المصرية، ثم تبدأ إجراءات الاستحواذ على شركتين إحداهما فى قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، والأخرى فى التكنولوجيا المالية.

موضوعات500 مليون جنيه مديونية“الاستثمار القومى” بنهاية العام المالى الماضى مدبولى يستعرض تقريرا حول نشاط صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهرين ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية.. وداو جونز يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

وفى نهاية يوليو الماضي قدمت شركة كاتليست بارتنرز طلبا لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024 لتعديل قواعد إنشاء الشركات من هذا النوع، تحت اسم شركة“كاتليست بارتنرز ميديل إيست” كشركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.

وقال طارق شريف عفت العضو المنتدب لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، إنه سيتم الإفصاح عن الخطة المستقبلية للشركة للطرح الخاص تطبيقا للمادة الأولى من قرار الهيئة رقم 140 لسنة 2024 والمادة 7 مكرراً المعدلة من قرار الهيئة رقم 148 لسنة 2024، وعرض خارطة الطريق الخاصة بالشركات المستهدف الاستحواذ عليها كخطوة أولى تمهيدا لعملية الاندماج De-SPAC وذلك طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة في القرار.