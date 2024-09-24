إطلاق أول شركة لغرض الاستحواذ كاتليست ميديل إيست الأسبوع الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد منح كاتاليست بارتنرز الموافقة على اول رخصة شركة غرض الاستحواذ لشركة“كاتليست بارتنرز ميدل إيست” الأسبوع الجاري.
وأضافت المصادر، أنه فور حصول الشركة على الترخيص ستبدأ مباشرة بإجراءات القيد المؤقت بالبورصة المصرية، ثم تبدأ إجراءات الاستحواذ على شركتين إحداهما فى قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، والأخرى فى التكنولوجيا المالية.
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وفى نهاية يوليو الماضي قدمت شركة كاتليست بارتنرز طلبا لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024 لتعديل قواعد إنشاء الشركات من هذا النوع، تحت اسم شركة“كاتليست بارتنرز ميديل إيست” كشركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
وقال طارق شريف عفت العضو المنتدب لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، إنه سيتم الإفصاح عن الخطة المستقبلية للشركة للطرح الخاص تطبيقا للمادة الأولى من قرار الهيئة رقم 140 لسنة 2024 والمادة 7 مكرراً المعدلة من قرار الهيئة رقم 148 لسنة 2024، وعرض خارطة الطريق الخاصة بالشركات المستهدف الاستحواذ عليها كخطوة أولى تمهيدا لعملية الاندماج De-SPAC وذلك طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة في القرار.
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