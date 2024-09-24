معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 4 ملايين برميل

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت بمقدار 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من سبتمبر.
وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.1 مليون برميل.
موضوعات متعلقة
وزارة العدل الأمريكية تقاضي فيزا بسبب ممارسات احتكارية الذهب يحقق سادس مستوى قياسي مرتفع عند التسوية خلال سبتمبر بلاكستون وفيستا تستحوذان على مطورة برمجيات مقابل 8.4 مليار دولار
وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.7% أو 1.27 دولار إلى 75.17 دولار للبرميل.
فيما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.7% أو ما يعادل 1.19 دولار إلى 71.56 دولار للبرميل.
MENAFN24092024000202011048ID1108711890
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.