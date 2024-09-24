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معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 4 ملايين برميل

9/24/2024 11:33:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت بمقدار 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من سبتمبر.

وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.1 مليون برميل.

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وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.7% أو 1.27 دولار إلى 75.17 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.7% أو ما يعادل 1.19 دولار إلى 71.56 دولار للبرميل.

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