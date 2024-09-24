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273 يوما متوسط انتظار التوظيف بعد التخرج في السعودية - جريدة الوطن السعودية

9/24/2024 11:00:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ متوسط مدة الانتظار في الحصول على أول وظيفة بعد التخرج للخريجين بالمملكة 273 يوماً أي حوالي 9 أشهر وبمدة انتظار للذكور أقل من الإناث حيث بلغة مدة الانتظار للذكور 251 يوماً حوالي 8 أشهر وللإناث 295 يوماً أي حوالي 10 أشهر.
وأشار تقرير حديث للمركز الوطني للعمل حول توظيف الخريجين في سوق العمل ورصد بيانات الخريجين حتى 2022 إلى أن خريجي تخصص الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك والبيطرة سجل أقل مدة انتظار بمتوسط 200 يوما، وأعلاها كان لتخصصات الأعمال والإدارة والقانون وبمتوسط 320 يوماً.
مدة الانتظار
أظهرت بيانات التقرير أن المواطنين الذكور سجلوا أقل عدد أيام انتظار للحاصلين على شهادة الدكتوراه بلغ 199 يوما أي نحو 7 أشهر، يليهم الحاصلون على دبلوم متوسط بعدد 216 يومًا، ثم الدبلوم المشترك بمقدار 241 يومًا.
أما بالنسبة للمواطنات الإناث، فقد سجلت الحاصلات على شهادة الدكتوراه أقل عدد أيام انتظار للحصول على الوظيفة بعدد 167 يومًا أي ما يقارب 6 أشهر، ثم الحاصلات على شهادة الماجستير بمقدار 277 يومًا أي ما يقارب 9 أشهر.
الانتظار بحسب التخصص
سجلت مجموعة تخصصات الصحة والرفاه أعلى متوسط عدد أيام انتظار للحاصلين على شهادة البكالوريوس والدبلوم بمعدل 320 يومًا بما يقارب 11 شهرًا؛ وذلك بسبب نظام التعليم في مجموعة تخصصات الطب، التي تتطلب فترة تدريب بعد التخرج وقبل التوظيف، بينما حققت مجموعة تخصصات الهندسة والتصنيع والبناء أدنى متوسط أيام انتظار بلغ 200 يوم أي ما يقارب 7 أشهر.
أجور الخريجين
كما كشف التقرير أن متوسط الأجور الإجمالي للخريجين المواطنين في جميع الجامعات بلغ 5500 ريال، إذ حقق الخريجون من المواطنين الذكور متوسط أجور أعلى من الإناث بلغ 5800 ريال مقابل 5200 ريال للمواطنات الإناث.
كما بلغ أعلى متوسط أجور للخريجين الحاصلين على شهادة الدكتوراه ثم شهادة الماجستير لكل من الذكور والإناث، ويلاحظ أن متوسط أجور الخريجين الحاصلين على دبلوم متوسط حقق أعلى من متوسط أجور الحاصلين على دبلوم مشارك لدى الذكور بينما تتقارب معدلات الأجور بين الذكور والإناث للحاصلين على دبلوم مشارك.
كما يتقارب متوسط الأجور للخريجين الحاصلين على شهادة البكالوريوس مع المتوسط الإجمالي لجميع المؤهلات الذي يبلغ 5500 ريال.
الرواتب بحسب التخصصات
حققت مجموعة تخصصات الهندسة والتصنيع ومجموعة تخصصات الصحة والرفاه، ومجموعة تخصصات تقنية الاتصالات والمعلومات أعلى متوسط أجور لخريجي البكالوريوس والدبلوم بلغ 6800 ريال و6700 ريال، و6300 ريال على التوالي، كما سجلت مجموعة تخصصات التعليم أقل متوسط أجور مقارنة بالتخصصات الأخرى بلغ 4100 ريال.
أعلى متوسط أجور
بلغ أعلى متوسط أجور لخريجي البكالوريوس والدبلوم من الذكور في مجموعة تخصصات الهندسة والتصنيع بمقدار 6900 ريال، ثم مجموعة تخصصات الصحة والرفاه بمقدار 6700 ريال، ومجموعة تخصصات تقنية الاتصالات والمعلومات بمقدار 6600 ريال بينما سجل خريجو البكالوريوس والدبلوم من الإناث أعلى متوسط أجور في مجموعة تخصصات الصحة والرفاه بمتوسط 6800 ريال، ثم مجموعة تخصصات تقنية الاتصالات والمعلومات بمتوسط 6200 ريال، فيما سجلت مجموعة تخصصات التعليم أدنى متوسط أجور لخريجي البكالوريوس والدبلوم للإناث بلغ 4 آلاف ريال.

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