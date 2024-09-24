Wednesday, 25 September 2024 06:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نيابة عن الملك.. ولي العهد رئيس الوزراء يلقي كلمة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/24/2024 10:05:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيابةً‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ألقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بدورتها‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬اليوم‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وفيما‭ ‬يأتي‭ ‬نص‭ ‬الكلمة‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬والمعالي،

معالي‭ ‬السيد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة،

معالي‭ ‬الأمين‭ ‬العام،

يُشرفني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬هنا‭ ‬اليوم‭ ‬لأبلغكم‭ ‬تحيات‭ ‬وأطيب‭ ‬تمنيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭.‬

ويطيب‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬إليكم،‭ ‬السيد‭ ‬الرئيس،‭ ‬بالتهنئة‭ ‬لانتخابكم‭ ‬رئيساً‭ ‬للدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة،‭ ‬مُتمنياً‭ ‬لكم‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أعمالها‭.‬

كما‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أُعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديري‭ ‬لسعادة‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الدؤوبة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأهداف‭ ‬النبيلة‭ ‬لهذه‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

السيد‭ ‬الرئيس،

قبل‭ ‬ثمانية‭ ‬عقود،‭ ‬ومع‭ ‬بدء‭ ‬العصر‭ ‬النووي،‭ ‬وجدت‭ ‬البشرية‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مدمرة،‭ ‬مليئة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬وعدم‭ ‬اليقين،‭ ‬وصراعاتٍ‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬وكان‭ ‬العالم‭ ‬حينها‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاستقرار‭ ‬ونظامٍ‭ ‬للمساءلة‭ ‬والحوكمة‭.‬

الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬تم‭ ‬تأسيسها‭ ‬لتكون‭ ‬عمود‭ ‬الاستقرار،‭ ‬حيث‭ ‬اعتمد‭ ‬عليها‭ ‬العالم‭ ‬لمنع‭ ‬وقوع‭ ‬المآسي‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬توصف‭ ‬من‭ ‬الحدوث‭ ‬مرة‭ ‬أخرى؛‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صياغة‭ ‬وتطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬والتوافق‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التنمية،‭ ‬ونشر‭ ‬بعثات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام،‭ ‬فقد‭ ‬عملت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬المتخصصة‭ ‬معاً‭ ‬كحِصنٍ‭ ‬منيع‭ ‬راسخ‭ ‬لتعكس‭ ‬روح‭ ‬المسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬الدولية‭.‬

إن‭ ‬عدد‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬المُشاركين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬دليلٌ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الروح‭ ‬المستمرة‭.‬

قبل‭ ‬تسعة‭ ‬عشر‭ ‬عامًا‭ ‬كان‭ ‬لي‭ ‬شرف‭ ‬الوقوف‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القاعة‭ ‬التاريخية،‭ ‬حيث‭ ‬تناولت‭ ‬في‭ ‬كلمتي‭ ‬التحديات‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬عالمنا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬مثل‭ ‬الفقر‭ ‬والمجاعة‭ ‬والأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬الفتاكة‭ ‬والحروب‭ ‬الأهلية‭ ‬وأسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭. ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة،‭ ‬بل‭ ‬تفاقمت،‭ ‬فنحن‭ ‬اليوم‭ ‬نجد‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬للتنبؤ‭ ‬بسبب‭ ‬التحولات‭ ‬الجذرية‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬العالمي‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ظهرت‭ ‬تقنيات‭ ‬ثورية‭ ‬جديدة،‭ ‬ستعيد‭ ‬تشكيل‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬نعرفه‭ ‬اليوم‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تضاعفت‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬والصحية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬حدوداً‭ ‬في‭ ‬التعقيد،‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬منا‭ ‬جميعاً‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬اختلافاتنا‭.‬

السيد‭ ‬الرئيس،

إن‭ ‬الأنظمة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬تتعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬شديدة؛‭ ‬فبعد‭ ‬ثمانين‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬تأسيس‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومع‭ ‬تطور‭ ‬التهديدات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬جميعاً،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتطور‭ ‬أيضاً‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬مجتمعنا‭ ‬العالمي،‭ ‬لحماية‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭.‬

اليوم،‭ ‬ندعم‭ ‬الدعوات‭ ‬لإصلاح‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تعكس‭ ‬الحقائق‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬الحالية،‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهمتها‭ ‬العالمية‭ ‬المهمة‭ ‬عقودا‭ ‬قادمة‭. ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الإصلاح‭ ‬شاملاً،‭ ‬قائمًا‭ ‬على‭ ‬التوافق،‭ ‬ويشمل‭ ‬جميع‭ ‬هيئات‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭.‬

لقد‭ ‬باتت‭ ‬مُكتسبات‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬ذكرى‭ ‬بعيدة؛‭ ‬فالعالم‭ ‬اليوم‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة،‭ ‬بتحديات‭ ‬جديدة،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬تجديد‭ ‬التزامنا‭ ‬بالسلام‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬نبني‭ ‬عليها‭ ‬الازدهار‭ ‬الجماعي‭ ‬والأمل‭ ‬المستدام‭ ‬للجميع،‭ ‬وكما‭ ‬نعلم‭ ‬جميعاً‭ ‬أن‭ ‬الهدم‭ ‬أسهل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬البناء‭.‬

ونشهد‭ ‬اليوم‭ ‬تجاهل‭ ‬بعض‭ ‬الحكومات‭ ‬النظام‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬المعترف‭ ‬به‭ ‬دولياً،‭ ‬حيث‭ ‬تنتهج‭ ‬سياسات‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬الذاتية،‭ ‬نرى‭ ‬تفضيلاً‭ ‬لسياسة‭ ‬التعنت‭ ‬واستخدام‭ ‬القوة‭ ‬المشكوك‭ ‬في‭ ‬قانونيتها‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاعات،‭ ‬نرى‭ ‬تصاعد‭ ‬التطرف‭ ‬والجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬التي‭ ‬تزرع‭ ‬الفوضى‭ ‬والانقسام‭.‬

في‭ ‬غزة،‭ ‬نرى‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬يعيش‭ ‬كارثةً‭ ‬إنسانيةً‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬ذهب‭ ‬ضحيتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬إن‭ ‬حماية‭ ‬الأرواح‭ ‬البريئة‭ ‬مصونة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وهي‭ ‬مسؤولية‭ ‬أخلاقية‭ ‬ودينية‭. ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬المطلوب‭ ‬تنفيذه‭ ‬هو‭ ‬وقفٌ‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن،‭ ‬وتبني‭ ‬مسارا‭ ‬موثوقا‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬لقيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬ذلك‭ ‬الآن،‭ ‬والذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬سلام‭ ‬شامل‭ ‬ودائم‭ ‬يضمن‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬منطقتنا،‭ ‬ويحول‭ ‬دون‭ ‬انتشار‭ ‬صراع‭ ‬إقليمي‭ ‬أوسع‭.‬

وفي‭ ‬الغرب،‭ ‬نشهد‭ ‬معاناة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الصراع‭ ‬المستعصي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وفي‭ ‬الشرق‭ ‬نرى‭ ‬التوترات‭ ‬تتصاعد‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬خطيرة‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬عسكري‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬وتدهور‭ ‬سلامة‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬القائم‭.‬

تأثيرات‭ ‬هذه‭ ‬الصراعات‭ ‬تتحملها‭ ‬البشرية،‭ ‬والأُسَر،‭ ‬والمجتمعات‭ ‬وأجيالنا‭ ‬القادمة،‭ ‬وهي‭ ‬تُقوض‭ ‬النمو‭ ‬وتحد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬وتُهدد‭ ‬آمالنا‭ ‬لمستقبل‭ ‬أبنائنا‭.‬

السيد‭ ‬الرئيس،

لطالما‭ ‬كانت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬داعمة‭ ‬بقوة‭ ‬للتعددية‭ ‬والتنوع‭ ‬الثقافي،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬نهجنا‭ ‬الثابت‭. ‬وفي‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بأن‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬لإنسانيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬أسس‭ ‬استدامة‭ ‬التناغم‭ ‬العالمي،‭ ‬أطلقت‭ ‬البحرين‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مُؤتمرٍ‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

ومن‭ ‬منطلق‭ ‬رئاسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للدورة‭ ‬الحالية‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬تدعو‭ ‬المملكة‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬الانضمام‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬سلام‭ ‬عادل‭ ‬وشامل‭ ‬ودائم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬يجب‭ ‬إعلاء‭ ‬راية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والحوار؛‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬العنف‭ ‬العشوائي‭ ‬والصراع‭ ‬والانقسام‭ ‬سيبعدنا‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬النبيل‭.‬

السيد‭ ‬الرئيس،

في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التزمنا‭ ‬بوضع‭ ‬المواطن‭ ‬محوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬لجميع‭ ‬برامج‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وعملنا‭ ‬بلا‭ ‬كلل‭ ‬لضمان‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬والنمو‭ ‬لأنفسهم‭ ‬ولمجتمعهم‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭ ‬لن‭ ‬ندخر‭ ‬جهداً‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬لخلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لمواطنينا‭ ‬للتنافس‭ ‬والابتكار‭ ‬والنجاح‭.‬

لقد‭ ‬أعطينا‭ ‬الأهمية‭ ‬للأولويات‭ ‬التي‭ ‬توحدنا‭ ‬جميعاً‭: ‬الإسكان،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والتعليم،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الازدهار‭. ‬وركزنا‭ ‬عمل‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية،‭ ‬وشاركنا‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬ونسجنا‭ ‬معاً‭ ‬روح‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭.‬

السيد‭ ‬الرئيس،

إن‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬اضطراباً‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬نشأ‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية؛‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬اليوم‭ ‬تتجاوز‭ ‬نطاق‭ ‬الصراع‭ ‬الجيوسياسي‭. ‬العالم‭ ‬يرى‭ ‬الآثار‭ ‬المدمرة‭ ‬للتنمية‭ ‬غير‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭. ‬ونتيجة‭ ‬للصراعات‭ ‬والانقسام‭ ‬تشهد‭ ‬البشرية‭ ‬عودةً‭ ‬وتصاعداً‭ ‬للمجاعة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬الآثار‭ ‬المقلقة‭ ‬للأمراض،‭ ‬مثل‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬مدى‭ ‬سرعة‭ ‬تعرض‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬للخلل‭.‬

هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بمعزلٍ‭ ‬عن‭ ‬بعضها‭ ‬البعض،‭ ‬فهي‭ ‬مُترابطةٌ‭ ‬وتشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬ممنهج‭ ‬للبشرية،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تتحد‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتلاقى‭ ‬حول‭ ‬ذات‭ ‬الرؤى‭ ‬والأفكار،‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬وإصلاح‭ ‬وتجديد‭ ‬مؤسساتنا‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬اليوم،‭ ‬ولتنفيذ‭ ‬بفعالية‭ ‬الالتزامات‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬إطار‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وميثاق‭ ‬المستقبل‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬مؤخراً،‭ ‬ويمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصلاح‭ ‬شامل‭ ‬للنظام‭ ‬يتضمن‭ ‬منظمات‭ ‬حيوية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬مثل‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

إن‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬القائم‭ ‬لا‭ ‬يُحفظ‭ ‬بالآمال‭ ‬والأحلام‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬قائم‭ ‬نتيجة‭ ‬لوجود‭ ‬مؤسسات‭ ‬دولية‭ ‬قوية‭ ‬ومنظومات‭ ‬أمنية‭ ‬ودفاعية‭ ‬ملائمة‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

السيد‭ ‬الرئيس،

مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بصفتها‭ ‬دولة‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ملتزمة‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬بمنهج‭ ‬التعددية‭. ‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬إيمانًا‭ ‬راسخًا‭ ‬بأن‭ ‬العمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الحلفاء‭ ‬ووفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الأكيد‭ ‬لضمان‭ ‬ازدهارنا‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭ ‬أبرمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬اتفاقًا‭ ‬تاريخيًا‭ ‬لـتأسيس‭ ‬إطار‭ ‬جديد‭ ‬للأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬المشترك‭. ‬صُممت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭
(‬ C ‭-‬ SIPA ‭)‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬كترتيب‭ ‬ثنائي،‭ ‬بل‭ ‬كنقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬لإطار‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬التوجهات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والازدهار،‭ ‬ومثالاً‭ ‬فعالاً‭ ‬لرؤية‭ ‬شاملة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬النطاق‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬لتشمل‭ ‬كذلك‭ ‬مجال‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬الفعال،‭ ‬وبإمكاننا‭ ‬توظيف‭ ‬الابتكارات‭ ‬التقنية،‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬للتنمية‭ ‬العالمية‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار‭. ‬ولتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬فهناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬جهد‭ ‬عالمي‭ ‬موحد‭. ‬واليوم‭ ‬ندعو‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬معاهدة‭ ‬دولية‭ ‬لتنظيم‭ ‬وحوكمة‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬النزاعات‭ ‬القائمة،‭ ‬وأن‭ ‬تصبح‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬دافعاً‭ ‬للإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬التدمير‭ ‬والانقسام‭.‬

تُؤمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬شراكات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬لتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الدولي‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف،‭ ‬ليصبح‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬أطر‭ ‬أمننا‭ ‬الجماعي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬بإمكانهم‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬يسوده‭ ‬السلام‭ ‬ويحقق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ونظام‭ ‬دولي‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع‭.‬

السيد‭ ‬الرئيس،‭ ‬الحضور‭ ‬الكرام،

إن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬عالمنا‭ ‬اليوم‭ ‬ليست‭ ‬مُستعصية‭ ‬على‭ ‬الحل‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬سعينا‭ ‬بإرادة‭ ‬جماعية‭ ‬وتصميم‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬إطار‭ ‬دولي‭ ‬مجدد‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬المشتركة،‭ ‬والتزام‭ ‬متجدد‭ ‬بتعددية‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬لازدهار‭ ‬جميع‭ ‬الأمم،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نتجاوز‭ ‬اختلافاتنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬القضايا‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭.‬

دعونا‭ ‬معاً‭ ‬نؤكد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وحماية‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وضمان‭ ‬بقاء‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخير،‭ ‬فنحن‭ ‬مدينون‭ ‬بذلك‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وللقيم‭ ‬التي‭ ‬نعتز‭ ‬بها،‭ ‬وللعالم‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬حمايته‭. ‬أن‭ ‬نتعلم‭ ‬كيفية‭ ‬العيش‭ ‬معاً‭ ‬بالفعل‭ ‬هو‭ ‬أنبل‭ ‬المساعي‭.‬

كلمات دالة

MENAFN24092024000055011008ID1108711791

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث