الموسيقى تلعب دوراً مهماً في علاج الخرف

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت مبادرة أبحاث الزهايمر بألمانيا إن الموسيقى تلعب دوراً مهماً في الزهايمر وغيره من أنواع الخرف، حيث إنها تحفز اتصالات جديدة بين الخلايا العصبية في الدماغ.

وأوضحت المبادرة أن نتائج تحليل 8 دراسات نُشرت في عام 2020 توصلت إلى أن العلاج بالموسيقى يمكن أن يحسن القدرات الإدراكية لدى مرضى الخرف، ومن ثم تحسن جودة الحياة بشكل ملموس، مشيرة إلى أن الاستماع إلى الموسيقى كان الأكثر فعالية، كما أن الغناء يعد مفيداً أيضاً.

وأظهرت نتائج دراسة أخرى نُشرت في عام 2024 أن العلاج بالموسيقى يحسن أداء الدماغ لدى مرضى الزهايمر، حيث إنه يساعد على تحسن أداء الدماغ بشكل عام والكلام والتوجيه والذاكرة.

ووفقاً لدراسة أخرى، يمكن أن يساعد العلاج بالموسيقى أيضاً في التغلب على الأرق لدى الأشخاص المصابين بالخرف.

جدير بالذكر أن الخرف هو مصطلح شامل للعديد من الأمراض، التي يمكن أن تؤثر بالسلب على الذاكرة والقدرات المعرفية والسلوك.

ويعد مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعاً، حيث إنه يمثل 60 إلى 70% من الحالات، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وتتمثل عوامل الخطر المؤدية إلى الخرف في قلة النشاط البدني والسمنة والسكري والتدخين وشرب الخمر وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى العزلة الاجتماعية والاكتئاب وانخفاض مستوى التعليم وإصابات الدماغ وفقدان السمع وتلوث الهواء.



