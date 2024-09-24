أسرة مصرية تصطحب طفلها إلى المدرسة بالطبل والمزمار

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ضجّت مواقع التوصل الاجتماعي في مصر بفيديو طفل، اصطحبته أسرته إلى المدرسة
في يومه الدراسي الأول، بفرقة شعبية تعزف على أنغام الطبل والمزمار البلدي.
وظهر الطفل في الفيديو بزيه المدرسي وحقيبته، وحوله أعضاء الفرقة الشعبية يرقص، وسط تفاعل كبير من المارة في الشارع، في مشهد تباينت ردود الأفعال عليه.
وعبر وسائل إعلام محلية، قالت والدة الطفل شاكر، إنها رُزقت به بعد 11 عاماً من شقيقتيه التوأم، وحينها نذرت نذراً أن تدخل البهجة على قلبه في يومه الدراسي الأول.
وتابعت والدة الطفل "الكل في الشارع كان فرحان بابني، ربنا يحميه من الحسد"، موضحة أنها عقب تواصلها مع الفرقة الشعبية استغربت ورفضت "زفة الطفل"، لكنها في النهاية نجحت في إقناعها.
MENAFN24092024000151011027ID1108711766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.