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أسرة مصرية تصطحب طفلها إلى المدرسة بالطبل والمزمار

9/24/2024 9:16:25 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ضجّت مواقع التوصل الاجتماعي في مصر بفيديو طفل، اصطحبته أسرته إلى المدرسة في يومه الدراسي الأول، بفرقة شعبية تعزف على أنغام الطبل والمزمار البلدي.

وظهر الطفل في الفيديو بزيه المدرسي وحقيبته، وحوله أعضاء الفرقة الشعبية يرقص، وسط تفاعل كبير من المارة في الشارع، في مشهد تباينت ردود الأفعال عليه.

وعبر وسائل إعلام محلية، قالت والدة الطفل شاكر، إنها رُزقت به بعد 11 عاماً من شقيقتيه التوأم، وحينها نذرت نذراً أن تدخل البهجة على قلبه في يومه الدراسي الأول.

وتابعت والدة الطفل "الكل في الشارع كان فرحان بابني، ربنا يحميه من الحسد"، موضحة أنها عقب تواصلها مع الفرقة الشعبية استغربت ورفضت "زفة الطفل"، لكنها في النهاية نجحت في إقناعها.

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