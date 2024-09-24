غموض حول توجيهي العامين .. أسئلة برسم الإجابة

MENAFN - Khaberni) خبرني - بدأ من العام الدراسي الحالي 2024/2025 سبتقدم طلبة الثانوية العامة في الصفوف الاول الثانوي والثاني الثانوي لامتحان التوجيهي وفق النظام الجديد المعدل.

ووفق التعليمات الناظمة المعدلة التي اعلنت عنها وزارة والتعليم فأن الامتحان يعقد على مدار سنتين، بحيث يتقدم الطالب للامتحان في السنة الأولى منها بعد إكمال دراسة مواد الصف الحادي عشر بمباحث الثقافة العامة المشتركة بدءًا من العام الجاري 2024/2025.

الا ان العام الدراسي سيكون مختلفا عن باقي السنوات نظرا لتقدم الطلبة من جيل2007 في مرحلة الثاني ثانوي على النظام القديم، فيما يتقدم طلبة الصف الاول ثانوي على نظام العامين غير انهم ما زالوا لغاية اليوم يجهلون الية التقدم الامر الذي يثير الحيرة ويدعو للتساؤل: هل الوزارة غير جاهزة؟

تشير المعلومات الاولية حول نمط الامتحان بان الطلبة في مرحلة الاول الثانوي من جيل 2008 والتي ما تزال غامضة وغير واضحة المعالم، سيتقدمون في اربعة مواد وزارية تتمثل «باللغة العربية والانجليزية والتاريخ والتربية الاسلامية» ويشترط في باقي المواد الدراسية النجاح المدرسي كي يتمكن الطالب من التأهل للتقدم لامتحان الثانوية العامة النهائي، في حين يواصل الطلبة تقديمهم لامتحان التوجيهي في الصف الثاني ثانوي في العام الذي يليه.

وتشير التوقعات بان الامتحان سيكون محوسب » الكترونيا»، بيد ان فكرة تطبيق الامتحان بشكل محوسب يثير بعض القلق لدى المعلمين والطلبة وحتى الكوادر التعليمية، في ظل وجود تحديات تتمثل بالبنية التحتية للمدارس والمعلمين غير المهيأيين للاشراف على نمط جديد من الامتحان والتي من المتوقع ان تكون غير جاهزة لاستقبال هذه الاعداد من الطلبة لجيل 2008، وفي ايام اختبارات تختلف عن طلبة جيل جيل 2007.

اما في حال عقد الامتحان الكترونيا فمن المتوقع وفق(معلمون في الميدان التربوي) فان الامتحان سيخلو من جميع المهارات بخاصة في اللغة الانجليزية مثل مهارة المحادثة والاستماع وسيكون الامتحان عبارة عن عدد من النماذج لكنها وفق نظام محمي الكترونيا على -حد توقعاتهم-.

ووجد معلمون ان عقد الامتحان بشكل محوسب قد يحمل الامتحان مخاطر تتمثل بانقطاع الكهرباء او شبكة المعلومات او المخاطر التي يتعرض لها الامتحان المحوسب، الامر الذي يستدعي الاستفسار هل الوزارة جهزت بنكا للمعلومات لعقد مثل تلك الاختبارات.

تظل الاسئلة حائرة حول شكل الامتحان التي لا تزال ترواح محلها بخاصة وان الوزارة تتحفظ على شكل الامتحان ولم تحسم ذلك الجدل حتى الان وخصوصا لطلبة جيل 2008.

وطالب اولياء امور طلبة ومعلمون توضيح هذه الاجراءات بشكل سريع وعاجل وقبل منتصف العام الدراسي الحالي حتى يتمكن الطلبة من فهم معطيات الامتحان ويستطيعوا التحضير للامتحان بشكل يحاكي نمط الامتحان المقترح.

الى جانب، ذلك لم توضح لغاية الان شكل التسجيل لطلبة الاول الثانوي هل ستكون في الفصل الاول او الثاني اسوة بطلبة التوجيهي على النظام القديم وهل يوجد ارقام جلوس واشتراط احضار بطاقة احوال شخصية وغيرها من الامر اللوجستية.

جميع الاستفسارات السابقة موضوعة أمام الوزارة للاجابة عليها بشكل فوري وعاجل. علما ان «$» تواصلت مع مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم مرارا وتكرارا ولم تتلقى اي رد حول الاستفسارات، بحسب الرأ].