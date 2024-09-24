يونس الخوري وكيل وزارة المالية لـ«البيان»: أولويتنا إزالة الحواجز الجمركية وتبسيط الإجراءات لتسهيل التصدير

أطلقت وزارة المالية العديد من المبادرات في مجال التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأس تلك المبادرات كيفية إزالة الحواجز الجمركية، وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالجمارك في دولة الإمارات من خلال الهيئة الاتحادية، بالإضافة إلى أهمية إيصال المنتج الإماراتي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أفاد به يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في تصريحات لـ((البيان)).

وحول فرص الشركات العالمية في السوق الخليجية المشتركة، قال ((الخوري)): ((أكبر الفرص التي تحصل عليها الشركات العالمية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالأخص في دولة الإمارات، وجود التكامل الاقتصادي، وسهولة الإجراءات وممارسة أعمال القطاع الخاص، والاستفادة من البنية التحتية المتكاملة في دولة الإمارات، وكيفية الاستفادة من الفعاليات التي تستضيفها الدولة، سواء من المعارض أو خدمات الطيران، وخدمات أخرى عديدة تقدمها الدولة للشركات العالمية العاملة فيها)).

وأضاف: ((أيضاً هناك الترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيل عملية انتقال البضائع بين الدول، وبالتالي العديد من الشركات العالمية العاملة بأسواقنا تجد الفرص لتحسين أدائها، وأيضاً الاستفادة من الخدمات اللوجستية التي تقدمها دولة الإمارات، وباقي دول مجلس التعاون)).