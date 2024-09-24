«أوتوتيرمينال ميناء خليفة»: 30 % نمو مناولة البضائع المدحرجة خلال النصف الأول

سجّلت مجموعة موانئ أبوظبي، نمواً بنسبة 30% في مناولة البضائع المدحرجة عبر محطة ((أوتوتيرمينال ميناء خليفة)) خلال النصف الأوّل من عام 2024، نظراً لتوسعة ساحة المحطة بمساحة 90 كيلومتراً مربّعاً إضافية (ما يعادل أكثر من 12 ملعب كرة قدم)، في زمن قياسي لاستيعاب زيادة الطلب على البضائع المدحرجة.

وشكّلت مرونة محطة ((أوتوتيرمينال ميناء خليفة))، عاملاً رئيسياً في النمو السريع لمجموعة موانئ أبوظبي، التي تضاعفت إيراداتها منذ عام 2021 من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي.

ويحتضن ميناء خليفة محطة ((أوتوتيرمينال ميناء خليفة))، إضافةً إلى ثلاث من أكبر خمس شركات شحن عالمية، وهي: شركة البحر الأبيض المتوسّط للشحن ((إم إس سي))، وشركة كوسكو للشحن، ومجموعة ((سي إم أيه سي جي إم)).

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي: إن النمو القياسي في أحجام مناولة البضائع المدحرجة خلال النصف الأول من عام 2024، عبر محطة ((أوتوتيرمينال ميناء خليفة)) يسلط الضوء على قدرة ميناء خليفة على التكيّف مع متطلبات الأعمال، وهو نتاج استثمارات إستراتيجية في تطوير بنية تحتية وعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية تُمكّن الميناء ومحطاته من تلبية طلب السوق. نعتزم مواصلة الاستفادة من هذا التفوّق الإستراتيجي لريادة قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

تآزر تجاري وتشغيلي

وقال خافيير فاسكيز، الرئيس التنفيذي لأوتوتيرمينال ميناء خليفة والرئيس التنفيذي لنواتوم للسيارات والبضائع المدحرجة، مجموعة موانئ أبوظبي: أظهرت أوتوتيرمينال ميناء خليفة قدرة استثنائية على إدارة الأحجام المتزايدة من البضائع بكفاءة ومهنية، مُستفيدةً في ذلك من أوجه التآزر التجاري والتشغيلي مع ((أوتوتيرمينال برشلونة))، إذ تُساهم هذه الشراكة في تسهيل تدفّق أعمال متعاملينا وتعزيز أثر المجموعة على سلسلة التوريد. وتميزنا التشغيلي يُقّلص تأخير تسليم البضائع إلى أقلّ حدّ ممكن.