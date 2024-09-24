«الاتحاد للشحن»: مناولة 46 ألف طن شحنات من الهند سنوياً

أعلنت شركة ((الاتحاد للشحن))، ذراع الخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، أمس، مناولة ما يزيد على 46 ألف طن شحنات سنوياً من الهند، لتربطها بأكثر من 100 وجهة عالمية عبر مركزها في أبوظبي، وذلك من خلال 588 رحلة شهرية على متن طائراتها عريضة وضيقة البدن.

وذكرت الشركة، في بيان أمس بمناسبة احتفائها بمرور عشرين عاماً على انطلاق عملياتها في الهند بالتعاون مع مجموعة من شركات الطيران الشريكة، أنها نجحت مع مرور السنين في تعزيز حضورها في الهند، وصولاً إلى تقديم خدمات الشحن في بطن الطائرة حالياً دون توقف بين أبوظبي و12 مدينة هندية رئيسية، مع خطط لتحقيق مزيدٍ من النمو في إنجاز يعكس مدى التزام الشركة بالسوق الهندية منذ إقلاع رحلتها الأولى إلى مومباي في 26 سبتمبر 2004.

وعززت الاتحاد للشحن مجموعة منتجاتها بإضافة باقة من المزايا والمنتجات الجديدة والمبتكرة، وتشمل قائمة السلع الرئيسية التي تنقلها الشركة كلاً من الإلكترونيات، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأشباه الموصلات، والملابس الجاهزة، والمستحضرات الصيدلانية، والمواد سريعة التلف، والتجارة الإلكترونية، وقطع غيار السيارات، وشحنات البريد السريع، مما يعكس مدى تنوع وقوة قطاعي التصنيع والتصدير في الهند. وأكد ستانيسلاس بران نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن التزام الاتحاد للشحن الراسخ تجاه عملائها بينما تحتفل بمرور 20 عاماً من العمليات الناجحة في الهند.