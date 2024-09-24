«الاتحاد للشحن»: مناولة 46 ألف طن شحنات من الهند سنوياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((الاتحاد للشحن))، ذراع الخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، أمس، مناولة ما يزيد على 46 ألف طن شحنات سنوياً من الهند، لتربطها بأكثر من 100 وجهة عالمية عبر مركزها في أبوظبي، وذلك من خلال 588 رحلة شهرية على متن طائراتها عريضة وضيقة البدن.
وذكرت الشركة، في بيان أمس بمناسبة احتفائها بمرور عشرين عاماً على انطلاق عملياتها في الهند بالتعاون مع مجموعة من شركات الطيران الشريكة، أنها نجحت مع مرور السنين في تعزيز حضورها في الهند، وصولاً إلى تقديم خدمات الشحن في بطن الطائرة حالياً دون توقف بين أبوظبي و12 مدينة هندية رئيسية، مع خطط لتحقيق مزيدٍ من النمو في إنجاز يعكس مدى التزام الشركة بالسوق الهندية منذ إقلاع رحلتها الأولى إلى مومباي في 26 سبتمبر 2004.
وعززت الاتحاد للشحن مجموعة منتجاتها بإضافة باقة من المزايا والمنتجات الجديدة والمبتكرة، وتشمل قائمة السلع الرئيسية التي تنقلها الشركة كلاً من الإلكترونيات، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأشباه الموصلات، والملابس الجاهزة، والمستحضرات الصيدلانية، والمواد سريعة التلف، والتجارة الإلكترونية، وقطع غيار السيارات، وشحنات البريد السريع، مما يعكس مدى تنوع وقوة قطاعي التصنيع والتصدير في الهند. وأكد ستانيسلاس بران نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن التزام الاتحاد للشحن الراسخ تجاه عملائها بينما تحتفل بمرور 20 عاماً من العمليات الناجحة في الهند.
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