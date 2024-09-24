قمة «AIM 2025» تسلط الضوء على أحدث اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر

تسلط قمة ((AIM 2025)) للاستثمار الضوء على أحدث اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية والتحديات والفرص المرتبطة بهما، من التطورات التنظيمية وتأثير التوترات الجيوسياسية وديناميكيات الأسواق الناشئة، وذلك بهدف تحقيق فهم شامل للعوامل التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي.

وتقام الدورة الـ14 من القمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار ((خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن))، في أبوظبي بمشاركة أكثر من 25,000 شخصية بارزة من 180 دولة.

ويُعد محورا الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية أبرز محاور قمة 2025، وتربطهما علاقة تكاملية، حيث تعمل التجارة الدولية على تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تمكين الدول من توسعة أسواقها ما يسهم في زيادة إنتاجها ومبيعاتها، والاستفادة من زيادة تدفقات رأس المال، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وانتشار المعرفة.

وينطلق محور الاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار ((استشراف مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: التغلب على التحديات واغتنام الفرص العالمية الجديدة))، لمناقشة أبرز الموضوعات والمستجدات ومنها النمو الاقتصادي وارتفاع الاستثمار المستدام وتوسعة الأسواق، وتنوع شركاء الاستثمار. وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لـ((أونكتاد)) شهد عام 2023، انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة 2 %، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار.

تجارة

ورغم التحديات الاقتصادية، أظهرت التجارة العالمية مرونة ملحوظة. ومع توقع انتعاش حجم تجارة السلع خلال عامي 2024 و2025، فإن النمو مدفوع بالطلب المتزايد من المستهلكين وتحسن آفاق الدخل في الاقتصادات المتقدمة. ويشكل محور التجارة العالمية تحت شعار ((رقمنة التجارة الدولية واستدامة وشفافية سلاسل التوريد العالمية))، منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات .