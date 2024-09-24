«يوم المجتمع».. فضاءات إبداعية عامرة بالفنون والموسيقى والمسرح

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن تنظيم فعالية ((يوم المجتمع)) الهادفة إلى استقطاب العائلات والأطفال وتمكينهم من استكشاف جماليات الفنون والموسيقى وروائع المسرح، من خلال مجموعة من التجارب الثقافية والإبداعية الملهمة، حيث تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة مستدامة قادرة على احتضان أصحاب المواهب ودعمهم وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم المختلفة.

وسيتضمن برنامج فعالية ((يوم المجتمع)) التي ستقام يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في مركز الجليلة لثقافة الطفل، سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تستهدف العائلات وأصحاب المواهب وعشاق الفن من جميع الأعمار، وتسلط الضوء على مختلف أنواع الفنون، ومن أبرزها ورشة ((صناعة الفخار)) وفيها سيتدرب المشاركون على طرق التعامل مع الطين وتشكيله باستخدام عجلة الخزف.

وخلال الفعالية سيفتح زوار ((الجليلة لثقافة الطفل)) عيونهم على روائع المسرح، من خلال ورش عمل متخصصة في الأداء الفني على الخشبة والماكياج المسرحي، ما يساهم في تمكينهم من التعبير عن مخيلتهم الفنية، كما سيكتشفون جماليات التصوير الفوتوغرافي ويتعرفون على أساسياته وطرق إعدادات الكاميرا.

ولفتت ميثاء علي شهداد، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل بالإنابة إلى اهتمام ((دبي للثقافة)) بتوسيع آفاق الأطفال الإبداعية والفكرية وتشجيعهم على الاستكشاف والتعبير عن رؤاهم الفنية. وقالت: تسعى الهيئة من خلال فعالية ((يوم المجتمع)) إلى إيجاد منصة مبتكرة قادرة على تعزيز ثقافة الناشئة وتحفيزهم على الاستفادة من طاقاتهم، وإطلاق العنان لإبداعاتهم في الفنون البصرية والأدائية.