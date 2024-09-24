«مترو دبي للموسيقى».. محطات بهجة مسكونة بألق الألحان والثقافات

يتوقف المارة حاملين حقائب عملهم بعد يوم طويل للاستماع والاستمتاع بأنغام الموسيقى المتنوعة التي تضمها محطات مترو دبي الرئيسية ضمن مهرجان مترو دبي للموسيقى الذي تنظمه براند دبي الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، ويستمر حتى 27 الشهر الجاري في المحطات الرئيسية التي تشمل: دبي مول، مول الإمارات، برجمان، الاتحاد، مركز دبي للسلع المتعددة، بدءاً من الخامسة عصراً حتى العاشرة مساء.

يشارك في المهرجان نخبة من الموسيقيين المحليين والعالميين المتميزين بعروضهم الموسيقية ضمن حدث يعد الأول من نوعه في المنطقة، للخروج بالفن من القاعات المغلقة إلى الجمهور في محطات المترو، ليتمكن أكبر عدد من الجمهور من الاستمتاع بالموسيقى وهم يتنقلون بين المحطات للوصول إلى وجهتهم.

وتوقف عدد كبير من الأشخاص يحملون هواتفهم لتصوير عروض الموسيقى المقامة في محطة دبي مول، يحاولون تسجيل اللحظة، فيما يطلب منهم العازفون مشاركتهم في التصفيق والتشجيع ليتجاوبوا بشكل تلقائي معهم، على رغم اختلاف ثقافاتهم وتنوع أجناسهم في هذه المدينة المميزة بتنوعها الثقافي والاجتماعي.

مرهف العذيبي استوقفه عازف من مالي واستغرق وقتاً وهو يصور بهاتفه ويستمع للموسيقى، وأشار إلى أنه لم يكن يعلم عن انطلاق المهرجان إلا أنه تفاجأ بالفرق الموسيقية الموزعة في مختلف محطات المترو، مما جعل الرحلات برأيه في نهاية يوم عمل متعب تبدو أكثر لطافة وجمالاً.

وأوضح ألايجا ويم من اسكتلندا أنه وزوجته شاهدا إعلانات المهرجان منذ عدة أيام واستعدّا للتواجد وأحضرا معهما مأكولاتهما ومشروباتهما المفضلة وافترشا الأرض في أحد أركان المحطة للاستمتاع بالعروض حتى نهايتها، مؤكداً أن دبي مدينة المفاجآت وهي دائماً ما تحمل كل ما هو جديد وجميل لسكانها وزوارها، ودائماً ما تبهرهم بما تقدمه.

وأشارت سارة زقزوق من مصر إلى أنها استمتعت كثيراً بهذه الفعاليات، فهي من رواد المترو وتستخدمه بشكل يومي، ووجود تلك الفرق الموسيقية يعد فرصة جميلة لقضاء وقت ممتع خارج إطار العمل والرسميات وقاعات الاحتفالات.

الفنان أداما داؤو من مالي، الذي يعزف الموسيقى التقليدية لبلاده والعديد من المقطوعات المشهورة في أفريقيا على آلة ((بلافون))، أكد أنه يزور دبي لأول مرة وسعيد جداً بذلك، إذ سمع عنها الكثير وإنه محظوظ إذ أتيحت له الفرصة للمشاركة في هذا المهرجان، مضيفاً: ((تفاجأت بالجمهور الذي يتفاعل مع ما أقدمه يومياً وبكمية التجمهر حولي كل يوم منذ بدأنا ولم أكن أتوقع ذلك، فالناس هنا لديهم ذوق رفيع في الموسيقى ويحبون ما أقدمه، وهذا يدفعني لأن أتفاعل معهم بشكل مباشر ولا أشعر بالوقت)).

أما الفنان لويس أرافينا من إسبانيا الذي يعزف على آلة ((الشينشين)) فقد أعرب عن سعادته البالغة بكونه بين هذا الكم من الناس المحبين للموسيقى والذين يتقبلون مختلف أنواعها بكل محبة، وأكد أنه معجب جداًً بدبي وجمال مبانيها وطرقها ومرافقها وأسواقها.

بدوره أشار طارق خان أحد المنظمين المسؤولين عن الفنانين أنه فخور جداً بهذه المشاركة النوعية التي تتبناها دبي، والتي تدعو من خلالها جميع الناس للاستمتاع بالموسيقى بشكل مجاني وفي أماكن عديدة.

وأفاد أن دبي مدينة المهرجانات بجدارة، وتسعى دائماً إلى مد جسور الصداقة والثقافة والفن بينها وبين العالم أجمع، وهي من خلال هذا المهرجان تعزز من أهمية الفن وخاصة الموسيقى وتتيح المجال لكل محبي هذا الفن للاستمتاع به دون أي مقابل.