«كلباء للمسرحيات القصيرة» ينطلق 27 الجاري

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرحيات القصيرة في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر المقبل، في المركز الثقافي لمدينة كلباء.

وأعلنت تفاصيل الفعاليات التي ترافق الدورة الحادية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة خلال مؤتمر صحفي.

وتحفل الدورة الجديدة من المهرجان الذي أسسته دائرة الثقافة عام (2012) بهدف دعم ورعاية المواهب المسرحية وصقل إمكاناتها وتقديمها للمشهد؛ بالعديد من الفعاليات الفنية والفكرية، بمشاركة أسماء محلية وعربية، إذ تقدم منصتها (12) عرضاً، انتقيت العروض بعد منافسة تمهيدية شهدت مشاركة (34) عرضاً، وجاء اختيار العروض المتأهلة بعد مشاهدتها بوساطة لجنة فنية في الفترة من 13 حتى 18 سبتمبر الجاري، في معهد الشارقة للفنون المسرحية، ومسرح المركز الثقافي بكلباء.

والعروض هي: ((الضيف)) للمخرج محمد عبدالله، و((أغنية الظمأ)) لهاكوب عيد، و((من أجل ولدي)) لماسينيسا لبط، و((صباح الخير)) لجاسم التميمي، وغيرها. وتواكب جميع هذه العروض بعد تقديمها مباشرة بندوات نقدية تناقش مزاياها وإشكالياتها بوساطة باحثين وممارسين مسرحيين من مختلف أقطار الوطن العربي، ويمنح الممثلون المشاركون فيها جوائز يومية مخصصة لجودة الأداء يحكمها الجمهور.

كما تتنافس العروض على جملة من الجوائز الموجهة لفنيات العرض المسرحي، مثل ((الإخراج))، و((التمثيل))، و((السينوغرافيا))، تمنحها إدارة المهرجان استناداً إلى تقرير من لجنة التحكيم التي تضم المخرج والممثل عيسى كايد (الإمارات)، والناقدة لمياء أنور (مصر)، والمخرج والممثل زيد خليل (الأردن)، والمخرج علي نبيل العامري (الإمارات)، والممثل نصر الدين العبيدي (تونس).

وتحتفي الدورة الحادية عشرة من المهرجان بالفنان يوسف الكعبي، تثميناً لمسيرته الفنية الزاخرة بالعطاء.