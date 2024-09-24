معرض «تداخل».. لوحات تلونها القصص والمشاعر والتجارب الإنسانية

تحتضن دبي معرضاً فنياً بعنوان ((تداخل))، للفنانة البحرينية الشهيرة أريج رجب، وذلك خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المقبل، في مستاريا غاليري بالسركال أفينيو، ويدعو المعرض الزوار إلى تجربة مزيج فني وعلاجي من الألوان والمشاعر، حيث تتداخل الأنماط المعقدة للسلوك البشري بدقة مع إيقاعات الطبيعة.

تعكس لوحات معرض ((تداخل)) تعبير أريج عن العلاقة العميقة بين الطبيعة والسلوك البشري. من خلال أعمالها الفنية تكشف عن الجمال المعقد للأشكال الطبيعية وكيفية تداخله مع تعقيدات المشاعر الإنسانية.

ترمز طبقات الألوان في لوحات أريج إلى كيفية تداخل المشاعر والتجارب الإنسانية، تماماً كما تتداخل الأنماط في الطبيعة، ما يشكل تصاميم متناغمة نجدها في الطبيعة. وتقول أريج: ((أجد الإلهام في الطبيعة لأنها أنقى مصدر للألوان.

تركيزي هو على كيفية تداخل وامتزاج الألوان مع بعضها، وليس مجرد اللون بحد ذاته، مثلما تتشابك وتتداخل السلوكيات والمشاعر البشرية مع بعضها البعض. الثقافات المختلفة قد تفسر الألوان بطرق متنوعة، مما يضيف طبقة أخرى من المعنى إلى عملي الفني)).

تظهر اللوحات بما تحويه من طبقات سائلة من الطلاء وضربات الفرشاة والخطوط المتعمدة، إحساساً بالحركة والحرية، مما يبرز جمال الإيقاعات والأنماط الموجودة في كل من الطبيعة والمشاعر الإنسانية. على عكس الفنانين الذين يوثقون اللحظات الحاضرة لتعكس التجارب والتعقيدات التي يمرون بها، تظهر لوحات أريج مكاناً تطمح للوصول إليه وتعبر عن رؤية تفاؤلية ومليئة بالأمل للعالم.