مكتبة قصر الوطن تتيح العضوية المجانية لجميع الإماراتيين والمقيمين

أتاحت مكتبة قصر الوطن، التابعة لمركز أبوظبي للغة العربية، عضويتها مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، في إطار جهودها لتعزيز الوصول إلى مصادر المعرفة، وإزالة العوائق أمام محبي القراءة، ورواد التعلم، وجذب المزيد من الزوار للاستفادة مما تضمه من كنوز معرفية.

ويتسنى الحصول على العضوية المجانية للمكتبة عبر التسجيل في موقع دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي، للاستفادة من مصادر معرفية متخصصة في جميع المجالات، والاطلاع على مجموعة قيمة ومتنوعة من العناوين والمؤلفات تم اختيارها بعناية فائقة.

وقال جمعة الظاهري، مدير إدارة المكتبات المتخصصة في مركز أبوظبي للغة العربية: إن إتاحة عضوية المكتبة مجاناً للزوار يأتي في إطار جهود المركز والتزامه بتعزيز التعلّم المستمرّ، وترسيخ ثقافة القراءة لدى جميع أفراد المجتمع، ودعم وتوسيع انتشار اللغة العربية، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الوعي الثقافي للأفراد، ويشجع على الاستفادة من الموارد الغنية المتخصصة التي تقدمها المكتبة، سواء كانت كتباً مطبوعة، أو إلكترونية، أو برامج تعليمية، وإتاحة المجال أمام محبي القراءة من الوصول إلى مقتنياتهم بسهولة ويسر. وتشكل زيارة المكتبة تجربة فريدة كونها تقع في أحد المقرات الرئاسية المعدودة في العالم التي يُسمح لأفراد المجتمع بزيارتها.

وتتضمن المكتبة مجموعة متنوعة من العناوين، والموارد التعليمية، كما تعدُّ مرجعاً تاريخياً مهمّاً يجسد مراحل مفصلية في مسيرة إمارة أبوظبي الثقافية، من خلال الوثائق الرسمية، والتاريخية التي توفرها. في الوقت ذاته تحتضن المكتبة كتباً، ومخطوطات نادرة، مثل القاموس الفرنسي العربي المصاحب لحملة نابليون، ونسخة من كتاب ((حي بن يقظان)) لإدوارد بوكوك، وغيرها.