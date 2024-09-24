«آثار الخليج العربي» تضيء سبل صون التراث الثقافي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة ملف الترشيح الدولي ((المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية))، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، افتتحت هيئة الشارقة للآثار، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، الندوة الدولية بعنوان ((آثار الخليج العربي))، في مقر الجامعة، على مدار يومي 23 - 24 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز التعاون بين الباحثين المتخصصين في مجال الآثار من دول الخليج العربي وعدد من الدول العربية الشقيقة، لتسليط الضوء على آخر الاكتشافات الأثرية وتعزيز سبل الحفاظ على التراث الثقافي.

وتستضيف الندوة نخبة من الباحثين والخبراء في مجال الآثار من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركين من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، ما يعكس تنوع الخبرات التي تُثري هذا الحدث الآثاري البارز، لتسليط الضوء على أحدث الاكتشافات الأثرية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ما تم اكتشافه من دلائل آثارية وعكس المكانة المتميّزة والمهمة التي احتلّتْها المنطقة في تاريخ الحضارات القديمة ودورها الاقتصادي والسياسي عبر العصور المختلفة.

فرصة فريدة

وأكد عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، أهمية هذه الندوة باعتبارها فرصة فريدة لتعميق الفهم المشترك حول التراث الثقافي والأثري في المنطقة، مشيراً إلى أن الآثار تشكل جزءاً أساسياً من الهوية التاريخية ومفتاحاً لفهم الماضي وتوجيه المستقبل.

وأوضح أن التعاون الدولي، بشقيه العلمي والميداني، بين دول الخليج العربي والعالم، يلعب دوراً محورياً في دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي للمنطقة.

وأضاف: ((تعد هذه الندوة منصة شاملة للباحثين من مختلف الدول لتقديم أوراقهم البحثية والمشاركة في مناقشات بناءة تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه مجال الآثار في الخليج العربي، وتبادل الأفكار والخبرات، حيث نؤمن في هيئة الشارقة للآثار بأن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لا يقتصر على تبادل المعلومات فقط، بل يشمل أيضاً تطوير منهجيات جديدة للتنقيب والحفاظ على المواقع الأثرية.

ونحن نلتزم بتوثيق وحماية التراث الأثري في إمارة الشارقة، ونسعى باستمرار إلى مشاركة تجاربنا وخبراتنا لتعزيز البحث الأثري وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها هذا المجال)).

وتأتي الندوة بجلسات علمية متعددة، حيث تناولت الجلسة الافتتاحية ((آخر المكتشفات الأثرية في إمارة الشارقة)) قدمها عيسى يوسف، تناول فيها أهم الاكتشافات التي تمت في مواقع أثرية متعددة في الإمارة، مؤكداً على أهمية تلك الاكتشافات في إغناء المعرفة التاريخية للمنطقة.