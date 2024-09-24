عمر خيرت في «ليالي السعديات» 1 فبراير

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعود النسخة الثانية من ((ليالي السعديات))، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار 3 أشهر على مسرح خارجي في الهواء الطلق في أبوظبي، بمشاركة الفرقة الأمريكية ((Boyz II Men)) والموسيقار المصري عمر خيرت، الذي يحيي حفلا 1 فبراير المقبل. وتستمر فعاليات ((ليالي السعديات)) لغاية 21 فبراير المقبل على المسرح المميز بجزيرة السعديات الذي استضاف حفلات النسخة الأولى.
وينطلق حفل الفرقة الأمريكية ((Boyz II Men)) في 25 يناير المقبل، حيث ستقدم فرقة الغناء الجماعي الأمريكية والحائزة على 4 جوائز جرامي، عدداً من أشهر أغانيها، مثل إيند أوف ذا رود وون سويت داي.
ويستعد الموسيقار المصري عمر خيرت لتقديم مجموعة من أشهر إبداعاته الموسيقية يوم 1 فبراير المقبل. وقد تألقت أعمال خيرت في العديد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة.
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