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عمر خيرت في «ليالي السعديات» 1 فبراير

9/24/2024 7:31:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعود النسخة الثانية من ((ليالي السعديات))، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار 3 أشهر على مسرح خارجي في الهواء الطلق في أبوظبي، بمشاركة الفرقة الأمريكية ((Boyz II Men)) والموسيقار المصري عمر خيرت، الذي يحيي حفلا 1 فبراير المقبل. وتستمر فعاليات ((ليالي السعديات)) لغاية 21 فبراير المقبل على المسرح المميز بجزيرة السعديات الذي استضاف حفلات النسخة الأولى.

وينطلق حفل الفرقة الأمريكية ((Boyz II Men)) في 25 يناير المقبل، حيث ستقدم فرقة الغناء الجماعي الأمريكية والحائزة على 4 جوائز جرامي، عدداً من أشهر أغانيها، مثل إيند أوف ذا رود وون سويت داي.

ويستعد الموسيقار المصري عمر خيرت لتقديم مجموعة من أشهر إبداعاته الموسيقية يوم 1 فبراير المقبل. وقد تألقت أعمال خيرت في العديد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة.

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