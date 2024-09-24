جائزة العويس للإبداع تكرم الفائزين في دورتها الـ 28

كرمت الثقافة والعلوم، أول من أمس، الفائزين في جائزة العويس للإبداع الدورة (28) لعام 2023، بحضور معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وراعي الحفل علي بن حميد العويس، وعبدالغفار حسين وبلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، ود. صلاح القاسم المدير التنفيذي، والدكتورة رفيعة عبيد غباش مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، ومحمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ود. سليمان موسى الجاسم، وسالم الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمكرمين ونخبة من المهتمين والإعلاميين.

بدأ الحفل بافتتاح الصور والأعمال الفائزة في المسابقة، وبعدها ألقى علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة كلمة الندوة، وأشار فيها إلى أن الندوة تفتح ذراعيها لتحتضن كوكبة جديدة من المبدعين في ((جائزة العويس للإبداع)) وتحتفي كل عام بنخبة منهم في فروع الجائزة المختلفة، وتكرم الذين خدموا الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أبناء الإمارات ومؤسساتها الثقافية، ومن القامات التي أسهمت في خدمة الثقافة والفنون والآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، وقدمت خلاصة جهدها ومعرفتها وخبرتها لإثراء الساحة الثقافية ورفدها بكل مفيد ومبدع وجميل.

وأكد الهاملي أن الندوة هذا العام تكرم صرحاً ثقافياً ومعرفياً فريداً، هو مكتبة الشيخ محمد بن راشد التي كانت حلماً لكل المثقفين وعاشقي القراءة والدارسين والباحثين في مختلف فروع المعرفة، وها هي اليوم تقف صرحاً شامخاً ومنارة فكرية ومعلماً حضارياً مضيئاً من معالم إمارة دبي ودولة الإمارات العربية.

وتوجه الهاملي بالشكر الجزيل إلى راعي المعرفة الأول الشاعر والفارس النبيل، الداعي إلى استئناف الحضارة، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لولا دعمه وإصراره على إنشاء هذه المكتبة لما رأيناها واقعاً مشرقاً بعد أن كانت حلماً واعداً.

كما توجه بالشكر لمعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة المكتبة، وأحد أعمدة هذه الندوة الراسخة، الذي كان لشغفه بتأسيس المكتبة ومتابعته الحثيثة لجميع مراحل إنشائها دور كبير في إنجاز مبناها، وفي رفد محتواها بما تحتويه من كنوز، على النحو الذي نفاخر به اليوم بين مكتبات العالم. فلمكتبة محمد بن راشد والقائمين عليها التكريم الذي تستحقه من ندوة الثقافة والعلوم.

قامات ثقافية

وأكد الهاملي أن الجائزة جرياً على عادتها، تكرم 3 قامات ثقافية، أسهمت بجهد وافر في خدمة الثقافة والفنون والآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي وهم الدكتورة عفاف البطانية، العميد المشارك بكلية الآداب والعلوم، أستاذ الدراسات العربية في الجامعة الأمريكية بدبي، والأستاذ عبد اللطيف الزبيدي، الصحافي المخضرم، والكاتب الساخر، والشاعر المبدع، المترجم للأدب الفارسي، كما نكرم الفنان التشكيلي المبدع، الذي عبر بريشته عن معانٍ إنسانية راقية ضمنها لوحاته الفنية البديعة المتميزة، الأستاذ أحمد حيلوز، ثلاث قامات جديدة تنضم اليوم إلى قافلة القامات الكبيرة التي كرمتها ندوة الثقافة والعلوم من خلال ((جائزة العويس للإبداع)) على مدى دوراتها السابقة، عرفاناً من الندوة بإسهامات هذه القامات الرائعة في إعلاء قامة الثقافة والإبداع في دولة الإمارات العربية المتحدة ووطننا العربي الكبير.

وذكر الهاملي أن عدد المشاركات في هذه الدورة 140 مشاركة، مقابل 105 مشاركات في الدورة السابقة، توزعت على الثقافة والأدب والإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي والبحث العلمي والفنون المختلفة. وختم الهاملي بشكر علي بن حميد العويس لرعايته الكريمة حفل الجائزة.

وعقب الكلمة تم عرض فيلم توثيقي عن الجائزة، وآخر عن مكتبة محمد بن راشد، وقدم عزف منفرد على البيانو لمريم عمران سجواني الفائزة بأفضل عزف على إحدى الآلات الموسيقية، وعرف منفرد للمايسترو نزار عمران، وبعدها تم توزيع الجوائز على الفائزين وأخذ الصور التذكارية.

تشجيع الفكر

وأكد بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة أن جائزة سلطان العويس للإبداع ستواصل عملها في تشجيع الفكر واحتضان الثقافة والأدب والعمل الخلاق، وكل ما من شأنه أن يقود إلى مزيد من الرقي والازدهار، من خلال تكريمها وتشجيعها لمختلف الأجيال على بذل الجهد والعطاء عبر المشاركة في مختلف فروع الجائزة، وإذكاء روح التنافس المنتج بين الطاقات والمواهب وتحفيز النتاج الأدبي والفكري والفني وتسليط الضوء على جيده.

وأشار البدور إلى أن لجان التحكيم اعتمدت تقييمها المعايير المتعارف عليها في المسابقات، متوخية أعلى درجات الموضوعية والحيادية والنزاهة، واستعانت بخبراء ومختصين في كافة الفروع، سواء البحثية أو الأدبية أو الفنية.

ولفت البدور إلى أن جائزة العويس للإبداع سائرة ستستمر على نهج مؤسسها، معتزة بثوابتها ومبادئها وقيمها، التي تشكل الأساس الراسخ للإبداع الراقي والجاد، حيث يتكامل الفكر والأدب والفن مع التقنية في عمل الجائزة.