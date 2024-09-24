«الحفل التنكري» يستهل موسم «الأوبرا السلطانية» الجديد

أطلقت دار الأوبرا السلطانية مسقط في عُمان موسمها الجديد 2024 ــ 2025 بسلسلة من العروض خلال شهر أكتوبر المقبل. ويتضمن الموسم برنامجاً يضمّ مختلف أنواع الفنون الأدائية تبدأ برائعة فيردي (الحفل التنكري). يُفتتح الموسم 3 و5 أكتوبر المقبل، مع عرض (الحفل التنكّري) للمخرج جوزيبي فيردي، والذي يتم عرضه لأول مرة في سلطنة عمان. يتميز هذا الإنتاج بمشاركة نخبة من النجوم من بينهم: إيلينا ستيخينا، وبيوتر بيكشافا، ولياو تشانجيانج، وأجنيشكا ريخليس، بإشراف الشهير هوجو دي آنا.

ستبعث أوركسترا تياترو ليريكو دي كالياري، بقيادة جيامباولو بيزانتي، الحياة في استكشاف فيردي القوي للحب والخيانة والمكائد. ويمكن للجمهور أن يستمتع بأمسية موسيقية من الصين في 4 أكتوبر، تضمّ عازفين منفردين وجوقة المركز الوطني للفنون الأدائية في بكين، بقيادة قائد الأوركسترا الشهير عالمياً (لو جيا). يقدم هذا الحفل برنامجاً فريداً من الموسيقى الصينية التقليدية في شكلها الكلاسيكي، بدءاً بأداء كونشيرتو الكمان رقم (1) المعروف لتشاو جيبينغ، وسيؤدي هذه المقطوعة الرائعة عازف الكمان الموهوب مينجلا هوانغ.

وقال المدير العام والمدير الفني لدار الأوبرا السلطانية مسقط، أمبرتو فاني: ((إنه لمن دواعي سروري أن أرحّب في مسقط لأول مرة بالإنتاج الأيقوني لأوبرا (الحفل التنكّري) للمخرج جوزيبي فيردي، والذي يقدمه المركز الوطني للفنون الأدائية في بكين، وبه يُفتتح موسمنا 2024 / 2025. وأكّد أن هذه الأمسية لن تُنسى أبداً، وستكون واحداً من الأحداث البارزة في الموسم.