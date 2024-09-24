برمجية «حصان طروادة» الخبيثة تطارد تطبيقات «أندرويد»

اكتشف خبراء ((كاسبرسكي)) في أواخر أغسطس 2024، إصداراً جديداً من برمجية ((حصان طروادة)) Necro التي اخترقت تطبيقات مشهورة عدة على متجر ((جوجل بلاي)) Play وتطبيقات أخرى معدلة ومتاحة على منصات غير رسمية، وتضمنت التطبيقات Spotify، وWhatsApp، وMinecraft.

ويُشار إلى أن Necro هي أداة تنزيل مخصصة لنظام أندرويد Android، حيث تقوم بتنزيل وتشغيل برمجيات خبيثة أخرى على الأجهزة المصابة، وذلك بناء على أوامر صادرة عن مصممي برمجية حصان طروادة نفسها. وقد سجلت حلول كاسبرسكي استهداف هجمات Necro للمستخدمين في كل من روسيا، والبرازيل، وفيتنام، والإكوادور، والمكسيك، كجزء من هذه الحملة الخبيثة.

ويستطيع إصدار Necro الذي اكتشفه خبراء كاسبرسكي تنزيل وحدات برمجية على الهواتف الذكية المصابة، وتتولى هذه الوحدات بدورها عرض إعلانات في مناطق غير مرئية، وتنقر عليها، وتقوم بتنزيل ملفات قابلة للتنفيذ، وتثبيت تطبيقات خارجية، وفتح روابط عشوائية في نوافذ WebView غير مرئية لتنفيذ كود JavaScript.

استناداً إلى خصائصها التقنية، يُرجَّح أن تمتلك برمجية حصان طروادة هذه القدرة على إدخال المستخدمين ضمن اشتراكات في خدمات مدفوعة حتى.

وإضافة إلى ذلك، تسمح الوحدات التي جرى تنزيلها للمهاجمين بإعادة توجيه تدفق بيانات الإنترنت عبر جهاز الضحية. ويتيح ذلك لمجرمي الإنترنت زيارة موارد محظورة أو مرغوبة باستخدام جهاز الضحية، مع وجود احتمال بتوظيفه كجزء من شبكة بوتات خبيثة يتم تشغيلها عبر وكيل.

واكتشف خبراء كاسبرسكي برمجية Necro للمرة الأولى في نسخة معدلة من تطبيق Spotify Plus. وقد ادعى منشئو التطبيق أنه آمن للأجهزة، وقدموا ميزات إضافية غير متواجدة في تطبيق بث الموسيقى الرسمي.

ولاحقاً، وجد الخبراء أيضاً نسخة معدلة من تطبيق WhatsApp تتضمن أداة تنزيل Necro، تلتها إصدارات مخترَقة لعدد من الألعاب الشائعة، بما في ذلك Minecraft، وStumble Guys، وCar Parking Multiplayer. وقد جرى تضمين Necro داخل تلك التطبيقات بواسطة وحدة تكوين للإعلانات غير مصادق عليها.

وامتدت حملة Necro لتتجاوز المنصات الخارجية، وجرى رصدها أيضاً على متجر Google Play. حيث عُثِر على برنامج التنزيل الخبيث في كل من تطبيق Wuta Camera وMax Browser. وتبعاً لإحصاءات Google Play، فقد تخطى عدد التنزيلات لهذين التطبيقَين معاً 11 مليوناً.

كما تم توزيع برمجية Necro على هذه المنصة عبر نموذج إعلاني لم يتم التحقق منه. وفي أعقاب تقديم تقرير مختبرات كاسبرسكي إلى Google، تم إقصاء الكود الخبيث من تطبيق Wuta Camera، فيما أزيل تطبيق Max Browser من المتجر. لكن ورغم ذلك، لا يزال المستخدمون معرضين لخطر مصادقة Necro على منصات غير رسمية.