تغريدات أشبه بقنابل!

لا أحب التعليق على المنشورات التي تصنع لغطاً في مجتمع السوشال ميديا، ليس من قبيل السلبية وعدم الاهتمام، لكن لأن الدخول في مثل هذا النوع من الجدل يجمع أطيافاً متباينة من المتابعين والمشاركين، والتعليق عليها برأي حر مستقل قد يتسبب في تعريض البعض لمعاملات سيئة!

إن كثيرين ممن يدلون بدلوهم في بعض القضايا والحوارات المطروحة يتعرضون للإساءة والكلام الجارح أو البذيء أحياناً، لا لشيء إلا لأنهم طرحوا آراء مخالفة لصاحب المنشور أو معارضة للمشاركين في الحوار، لذلك تتحول الرغبة في التفاعل، وإبداء الرأي والإيجابية إلى ما يشبه القنبلة التي تنفجر في وجه حاملها دون أن يعلم أنه بالأساس كان يحمل قنبلة!

منذ يومين علقت على حادثة تفجيرات أجهزة البيجرز، التي طالت عناصر كثيرة من ((حزب الله)) اللبناني منتصف الأسبوع الماضي، يومها كان واضحاً أن مرحلة جديدة ومخيفة بدأت بهذه التفجيرات غير المسبوقة، الخلاصة أن هذه الأجهزة الذكية قد تحولت إلى مسدسات قاتلة، تضعها في جيبك أو داخل حقيبتك بكل طمأنينة وأنت تغادر بيتك في الصباح!

ومثل الموبايل والبيجر واللابتوب والآيباد كذلك تغريدات وتدوينات السوشال ميديا، لقد خرجت عن هدفها الأساسي، أصبحت كقطار انحرف عن مساره، فهل يمكننا أن نتخيل ما الذي يمكن أن يتسبب فيه قطار انحرف عن مساره؟

إنك بمجرد أن تدخل مواقع التواصل، وتقرر أن تتعرف على روادها وكيف وبماذا يفكرون؟ وكيف يتقبلون اختلافات آراء الآخرين عنهم، وكيف ينظرون إلى من يقول رأياً مناقضاً، أو فكرة انتقادية مغايرة عن السائد عندهم! وبمجرد أن تضع تعليقك الخاص، الذي تحاول فيه أن تحتفظ باستقلالك، وتقول رأيك بحرية، سترى كيف ينهال عليك الهجوم والتطاول والسباب وقاموس الوقاحة عالي النبرة! لماذا كل ذلك؟ لأن رأيك كان غير مقبول، وكأنه سفّه رأيهم!

عندها ستجد نفسك تواجه جيوشاً من المهاجمين مجهولي الهويات، الذين سيبدأون في ملاحقتك بالكلام المسيء والجارح، ساعتها ستفر تاركاً هذه المساحة التي قيل لك ذات يوم إنها مساحة للحرية، ستعرف على وجه الدقة كذب الادعاءات، وزيف شعارات الحرية والمصداقية في مواقع التواصل!