تعريف «انتصار إسرائيل» بين غزة ولبنان

أيام قليلة وينصرم العام الأول في الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، باعتبارها الحرب الأطول منذ ما تسميه إسرائيل ((حرب الاستقلال)) عام 1948. وخلال عام هو الأكثر قساوة وتوحشاً على الشعب الفلسطيني منذ نكبته الكبرى، ووقوع ما يزيد على 40 ألف ضحية و100 ألف جريح والتدمير شبه الشامل والكامل لقطاع غزة، لم تقم الحكومة الإسرائيلية أو جيشها حتى اليوم بإعلان ((الانتصار)) النهائي في هذه الحرب.

منذ الأيام الأولى لهذه الحرب تكررت مئات المرات أهدافها الثلاثة كما صاغها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: القضاء التام على كل القدرات العسكرية لحركة ((حماس)) وفصائل المقاومة في غزة، واستعادة كل المحتجزين الإسرائيليين لدى ((حماس)) والفصائل في القطاع الأحياء منهم وجثث الأموات، وألا تكون غزة بعد انتهاء الحرب مكاناً لأي تهديد لإسرائيل بما في هذا إخراج حركة ((حماس)) نهائياً من معادلة حكمها وإدارتها. وبدون أي مبالغة أو انحياز في تحليل نتائج هذه الحرب الإسرائيلية الدموية مقارنة مع أهدافها، يتأكد بما لا يدع مجالاً للالتباس أن تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي إعلان الانتصار الإسرائيلي، لم يقترب قط من الإنجاز.

فحقيقي أن عاماً من استخدام الجيش الإسرائيلي كل ترسانته الحديثة وفائقة التدمير من الأسلحة والذخائر، أن تصاب ((حماس)) وباقي فصائل المقاومة في قدراتها العسكرية سواء على مستوى التسليح أو القيادات والمقاتلين. ولكنه أيضاً حقيقي، أن استمرار المقاومة المسلحة في كافة أرجاء قطاع غزة للتواجد العسكري الكثيف والهائل به، وانتقالها من منطقة لأخرى، بدرجات مختلفة من الفعالية والتأثير، يؤكد أن هدف ((القضاء التام على كل القدرات العسكرية)) لـ((حماس)) وباقي الفصائل، لم يتم الوصول إليه أبداً كما طرحته إسرائيل، حكومة وجيشاً.

كذلك، فمن الأكثر بداهة أن الهدف الثاني المرتبط باستعادة كل المحتجزين أحياءً وأمواتاً، لم يتحقق قط بعيداً عن صفقة التنازل الوحيدة التي تمت في نوفمبر من العام الماضي، ولم يصل الجيش الإسرائيلي سوى إلى بضعة أفراد قليلين منهم سواء من الأحياء أو الأموات. وأما الهدف الثالث، فأيضاً بديهي للغاية أنه بعيداً جداً عن التحقق العملي، فمازالت الحرب دائرة وتقترب من دخول عامها الثاني، وعدم تحقق الهدفين الأولين يؤكد تماماً أن أي حديث عن الهدف الثالث يكاد يكون من ضرب الخيال أو الوهم.

وقبل نهاية العام الأول من حرب إسرائيل الدموية على غزة، والتي لم تنته إلى أي معنى واضح أو يمكن الدفاع عنه للانتصار الإسرائيلي، أقدم نتانياهو على التصعيد الملفت للجميع في لبنان والذي تتداعى حلقاته بصورة خطيرة للغاية خلال الأسابيع الأخيرة. ولم يفعلها رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلا بعد أن أضافت حكومته هدفاً رابعاً لحربيها في غزة ولبنان، وهو إعادة كل سكان المستوطنات والبلدات الإسرائيليين إلى مناطقهم في الشمال، بعد أن هجرها عشرات الآلاف منهم في ظل الاشتباكات مع ((حزب الله)).

وهنا يصح بصورة منطقية التساؤل عن تعريف ((الانتصار الإسرائيلي)) في لبنان لدى حكومة نتانياهو وجيشه بعد كل هذا التصعيد شديد الخطورة. والأرجح أن الخلل الهيكلي والواضح في تعريف ((انتصار إسرائيل)) في غزة سوف يكون له نظير أكثر وضوحاً وبروزاً في حرب إسرائيل في الشمال. فمن الجلي لكل مراقب أو محلل أو صانع قرار أن هذا الهدف الرابع لن يمكن تحقيقه في ظل حالة حرب تتصاعد نذرها وتتسع دوائرها الجغرافية بداخل إسرائيل، بما يفضي ربما إلى عكسه تماماً، وهو زيادة عدد النازحين الإسرائيليين ليس فقط من بلدات ومستوطنات الشمال بل وأيضاً من مناطق وسط إسرائيل. ويبقى احتمال واحد لتحقيق هذا الهدف الرابع، وهو أقرب للخيال أيضاً، وهو القضاء التام عسكرياً على كل قوة ((حزب الله)) بما يوقف نهائياً أي قدرة له على الهجوم على مناطق شمال إسرائيل.

إن المشابهة بين وضع الأهداف الإسرائيلية في غزة بما يحدد تعريف ((الانتصار الإسرائيلي))، وهدف الحرب في شمال إسرائيل، يشير إلى مصير هذا التعريف الإسرائيلي تجاه لبنان. فكلا التعريفين أوسع من القدرة والواقع والمتغيرات الجديدة التي تشهدها منطقتنا، بما سيفضي على الأرجح إلى أن تطول الحربان وتختلطا استنزافاً، بما يجعل ((الانتصار الإسرائيلي)) أقرب للشعار منه للحقيقة التي يمكن تلمس ملامحها على أرض الواقع... وتظل المنطقة في حالة فوضى.