التعلم..دع الأخطاء وابتكر طرقاً «2-2»

في مجال التعلّم المستمر، لا يفضل التوقف عند الأخطاء حال اكتشافك لها. بل المهم تجاوزها، وابتكار طرق أكثر فاعلية واتباعها. تجدد بذلك بدايتك المتفائلة في استئناف التعلّم، محاذراً الوقوع في أخطاء أخرى تهدر جهدك ووقتك.

نتحدث عن الكتاب كمثال، فهو لا يزال الوسيلة الأثيرة للمعرفة، رغم ما هنالك من وسائل حديثة أكثر تنافسية، في مجال المعرفة والثقافة عموماً. وحديث الكتاب يفضي إلى الحديث بالضرورة، عن القراءة، بصفتها أحد تجليات التعلّم المستمر؛ فليس الكتاب والإعلاميون والمفكرون والمعلمون، هم فقط الذين يحرصون على قراءة الكتب. هنالك الكثير من الناس يشاركون هذه الفئة، السنة الحميدة نفسها. يدفعهم عشق عارم للمعرفة، وشغف جامح للإطلاع، سبيلاً فاعلاً يساعدهم على توسعة مداركهم. إن القراءة، مضافاً إليها مشاهدة الأفلام الهادفة والترحال عبر البلدان، والاحتكاك بثقافات الشعوب. هذه كلها تحت التعلم المستمر. تمنح فرصة خصبة للتثقف، ومثاقفة الآخر.

الخطأ الذي وقع لي خلال قراءاتي اليومية، هو ما نبهني له صديق يشاركني الهواية ذاتها: أنّي كنت أقرأ في ثلاثة كتب مختلفة المحتوى، دفعة واحدة. وقصدي من وراء ذلك كان تجنب الملل، ومقاومة الكسل، وتنويع وجبة المعارف.

وكنت أثناء وقت القراءة، أغيّر أمكنة الجلوس، ملتمساً اختلاف البيئات أو المطلّات. وكل ذلك كان يحدث في دائرة المنزل. وكنتيجة لهذه الممارسة، تراكمت في الأروقة كتب عديدة، نصف مقروءة طبعاً، ما سبب إزعاجاً.

تقبلت الانتقادات البناءة لصديقي برضى، سائلاً ما الحل؟ نصحني بتغيير عادتي السيئة، والمستحدثة، وأن أعوّد نفسي، بدلاً منها، على قراءة كتاب واحد في وقت واحد، والانتهاء منه تماماً. وخلال قراءة الكتاب، قال عليك ألا تضع كتباً أخرى في مرمى نظرك.

نفذت تعليماته الصائبة، وزدت عليها: ذهبت إلى المكتبة واشتريت عدداً كبيراً من الدفاتر الصغيرة، بحجم مساحة الكف، خصصتها لتلخيص فكرة أي كتاب أقرأه، لتسهيل العودة إليه عند الضرورة، بدلاً من البحث عن الكتاب.