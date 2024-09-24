«جون وأخواتها»

على الرغم من التحذيرات المتكررة التي يطلقها البعض عبر المنصات وحسابات حول المحافظ الوهمية، لا يزال الكثيرون حتى يومنا هذا يعانون من جراء جريهم وراء هذه المحافظ، إحداها وقد كثر عنها الحديث محفظة تسمى ((جون))، أما أين مقرها ومن يقف وراءها، وكيف تتمكن من سحب الملايين من جيوب وأرصدة من تستغلهم وتتصيدهم؟، فالعلم عند الله، في حين يؤكد الجميع أنها محفظة وهمية لا أصل لها ولا فصل، ويستغربون كيف استطاعت إقناع الناس البسطاء منهم إلى جانب المثقفين من أصحاب الشهادات العليا والمناصب الرفيعة أن يودعوا لديها أموالهم دون وعي أو إدراك، مصدقين الأكاذيب والإغراءات في أحاديث هي أقرب ما تكون إلى الإفك يطلقه كذاب أشر!.

((جون)) التي لم يمضِ على إطلاقها إلا أشهر، وبدأت تمنح من ولج إليها في البدايات ثلاثة أضعاف رأس المال، لزوم انتشار الخبر، وتكون تلك الأرباح التي ربحها هؤلاء الطعم الكبير الذي يسال له اللعاب، والمصيدة التي دخلها ليس بقدميه فحسب، بل بأمواله وكل مدخرات سنوات عمره، وكثيرون كانت البنوك والقروض البنكية بفوائدها سبيلهم للربح على أمل أنهم سيجنون أرباحاً تعوض بأول صفقة.

قصص وحكايات محزنة يرويها من فقدوا أموالهم في هذه المحافظ ((الخبيثة))، تلك الاستثمارات التي تعد بأرباح هي أقرب إلى الخيال خلال فترة قصيرة، غالباً ما تنطلي على مخاطر، وقد أصبح النصب والاحتيال سلوكاً ونهجاً عماده الجري الأعمى خلف أوهام الثراء.

والحق أن هذا الأمر ليس ظاهرة جديدة، بل هو امتداد لطبيعة بشرية يعمي بصرها بريق المال والثراء، تقع ضحية الوعود الذهبية حتى وإن كانت غير واقعية، فهل مرد ذلك السقوط في فخ الأوهام والنصابين والمتربصين هو قلة الوعي المالي، أم هناك أسباب أخرى سهلت الطريق ومهدته أمام المحتالين؟

وللأسف فإن سعي البعض إلى جني الأرباح بسرعة يدفعهم إلى تجاهل التحذيرات الرسمية التي تدعو إلى التحقق من المحافظ الاستثمارية والتأكد من موثوقيتها، وعدم الانجرار وراء الإعلانات التي تغري بالثراء السريع، والتي تنتهي في الغالب بدمار بيوت آمنة أضاعتها أحلام لن تتحقق، وقلوب لم تتحمل صدمة الخسائر، وأرواح راحت ضحية الأوهام.