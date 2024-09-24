زيارة محمد بن زايد إلى الولايات المتحدة.. شراكة تاريخية وأجندة لمستقبل عالمي أكثر أمناً واستقراراً

تمثل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة حدثاً مفصلياً يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، فالعلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تمتد لأكثر من 50 عاماً، حيث تعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري والاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع حجم تجارة غير نفطية وصل إلى 40 مليار دولار، إلى جانب العديد من الشراكات المهمة.

وتعزيز هذه الشراكة يمثل التزاماً مستمراً بالمشاركة الفاعلة في الشؤون العالمية، والمساهمة الفعالة في صياغة سياسات تعزز الأمن والتنمية والاستقرار والأمن والسلم الدولي وفقاً للمبادئ المشتركة عالمياً.

وتؤكد استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأمريكي، التي تتجاوز تريليون دولار، أهمية هذه الشراكة، كما أن الإمارات قد وقعت شراكة بقيمة 100 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأخرى بقيمة 100 مليار دولار لتعزيز الطاقة النظيفة وتسريع انتشارها عالمياً، ما يعزز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم.

المكانة العالمية المتنامية لدولة الإمارات

وبفضل الجهود الحثيثة والقيادة الحكيمة لسموه، تبوأت دولة الإمارات مكانة بارزة على الساحة الدولية، فصاحب السمو بوصفه شخصية مؤثرة عالمياً يسهم بفاعلية في مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها العالم، مثل الأمن الغذائي، والتغير المناخي، والطاقة المتجددة.

وقد ساعدت الرؤية الاستشرافية لسموه في جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتنمية المستدامة، كما باتت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم، لدورها المحوري في قضايا مثل الاستدامة والابتكار، وبما يسهم في تشكيل مستقبل أفضل لأجيال المستقبل.

كما تعتبر الإمارات شريكاً رئيسياً وفاعلاً في تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تتجلى جهود الدولة في الوساطات الدبلوماسية والجهود الإنسانية والتنموية التي تسهم في حل النزاعات، وذلك من خلال استراتيجياتها المدروسة، إذ تعمل الإمارات على تعزيز الحوار الإقليمي وتوسيع التحالفات مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، وقد شهدت العقود الماضية محطات مهمة في مسيرة التعاون العسكري، حيث وقعت الإمارات والولايات المتحدة عام 1994 اتفاقية للدفاع المشترك، ما عزز التعاون العسكري والأمني بين البلدين بشكل كبير.

وقد أصبح التعاون في مجال مكافحة الإرهاب أحد الأركان الرئيسية للعلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة.

وتسهم دولة الإمارات بفاعلية في الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، كما تشارك بنشاط في مكافحة الإرهاب، الذي يمثل معضلة عالمية، حيث تعتبر الأمن الإقليمي والدولي من أولوياتها، وتستند استراتيجياتها إلى فهم عميق للبيئة السياسية المعقدة في المنطقة، بما يسمح بالطبع لها بخلق حلول فعالة تعزز من مبادئ الاستقرار، وتدعمه من أجل مستقبل أفضل تستشرفه بكل ثقة واقتدار.

الملفات الرئيسية لزيارة رئيس الدولة تبني أسس مستقبل مستدام

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الولايات المتحدة تأتي في وقت يواجه العالم تحديات كبيرة تتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً.

ومن بين الملفات الحيوية المجدولة:

. التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة: تسعى الإمارات والولايات المتحدة لتعزيز شراكات في مجال الابتكار والتكنولوجيا، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استثمار مشترك بقيمة 100 مليار دولار، هذه الشراكات تهدف إلى دعم التقدم العلمي والتكنولوجي، الذي يمكن أن يسهم في تحسين حياة البشر حول العالم.

. التغير المناخي والطاقة المتجددة: تأتي هذه الزيارة في وقت يستعد قادة العالم لحضور مؤتمر ((كوب 29)) في العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك بعد الاستفادة من مخرجات مؤتمر ((كوب 28)) الذي استضافته دبي العام الماضي.

وتسعى دولة الإمارات من خلال فرقها الدبلوماسية إلى توحيد الجهود العالمية الهادفة إلى مكافحة التغير المناخي. ولعل شراكة دولة الإمارات مع الولايات المتحدة بقيمة 100 مليار دولار التي تركز على تسريع انتشار الطاقة النظيفة عالمياً من أبرز تلك الجهود.

. الابتكار الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي: تعد مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، التي تبلغ قيمتها 17 مليار دولار، أحد الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز الأمن الغذائي العالمي وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية التي تهدد الإنتاج الزراعي.

ملفات حيوية أخرى من المتوقع مناقشتها خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة، حيث تسعى الإمارات والولايات المتحدة إلى تطوير شراكات في مجال الابتكار، وهذا التعاون بالطبع يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار وزيادة الكفاءة في مختلف القطاعات.

أهمية المؤسسات الأكاديمية في إعداد القادة

تعتبر المؤسسات الأكاديمية، ومن أبرزها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، حجر الزاوية في إعداد قادة المستقبل والدبلوماسيين القادرين على مد جسور التواصل بين مختلف الدول وتمثيل الإمارات في المحافل الدولية، حيث تقدم الأكاديمية برامج تدريبية متخصصة تسهم في تجهيز الجيل الجديد بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز العلاقات الدولية.

إن الاستثمار في العقول الشابة يعد استثماراً في المستقبل، حيث سيشكل هؤلاء قادة الجيل القادم من الدبلوماسيين الذين سيتولون مسؤولية تمثيل دولة الإمارات وإيصال رسالتها إلى العالم.

نرى أن هذه الزيارة تعكس وترسخ أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستعمل على تعزيز التعاون المستمر، الذي يعتبر حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وفي هذه الزيارة فرص جوهرية لتأكيد الالتزام المشترك بمستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً.