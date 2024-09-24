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نتنياهو.. الحرب في لبنان

9/24/2024 7:31:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ما هو الهدف النهائي الذي يسعى إليه بنيامين نتنياهو من خلال التصعيد العسكري وتكثيف العمليات الأمنية ضد ((حزب الله)) وقادته وأنصاره في الأيام العشرة الأخيرة؟

في تلك الفترة تعمد نتنياهو القيام بعمليات ذات تأثير نفسي موجع ضد الحزب بدءاً من عملية ((البيجر)) إلى عملية ((الووكي توكي)) ثم تصفيات القادة الأساسيين في مجلس الجهاز الذي يدير عمليات الحزب العسكرية حتى لم يبق في تشكيلة المجلس القديم سوى 3 أشخاص من الأحياء وهم علي الكركي، وأبو رضا، وحسن نصر الله، بينما تمت تصفية بعضهم الواحد تلو الآخر بعمليات نوعية معتمدة على الاختراق الأمني العميق.

هدف نتنياهو حدده الرجل بنفسه في اجتماعه مع مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء الاثنين، حينما قال: ((الهدف من عملياتنا هو أن الضغط على حسن نصر الله قد يقود إلى إجباره من ناحية على القبول بانسحاب قواته من حدود الجنوب، وإلى إجبار إيران على الضغط على حماس لإنجاز اتفاق تبادل أسرى)).

في إسرائيل الآن 3 آراء على الأعمال العسكرية في لبنان:

الرأي الأول: يعتقد أن استفزاز الحزب والضغط عليه قد يدفعه إلى خرق شروط قواعد الاشتباك واستخدام صواريخه الأكثر تدميراً ضد العمق الإسرائيلي وضد المدنيين؛ لذلك من الأفضل عدم استفزازه.

الاتجاه الثاني: وهو الذي يمارس الآن والقائم على منهج تصعيد الحد الأقصى بهدف الدفع للحوار والرضوخ للتسوية بالشروط الإسرائيلية.

والاتجاه الثالث الذي يتزعمه بن غفير وسموتريتش والائتلاف الديني التوراتي المتشدد يرى أن العمليات يجب أن تستمر بلا سقف وبلا حدود وبلا قواعد حتى تدمر كل قواعد ((حزب الله)) العسكرية مهما كان الثمن، ومهما طال الوقت.

باختصار نحن أمام 3 احتمالات كلها تعتمد على الخيار بين حجم تدمير وآخر!

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