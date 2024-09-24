نتائج استثنائية لزيارة تاريخية

تكتسب زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الولايات المتحدة أهمية استثنائية، حيث يتضح من البيان المشترك بعد القمة الإماراتية الأمريكية أن الزيارة عمقت الشراكة إلى المستوى الذي يجعل منها مؤثراً فاعلاً ليس في القضايا الجيوسياسية فقط، بل في التأثير الإيجابي في مسارات الاقتصاد العالمي والمساهمة في تشكيل مستقبله، بما يمتلكه البلدان من إمكانات علمية ومعرفية، ومادية في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وعبر هذه الزيارة يترجم محمد بن زايد رؤية الإمارات الطموحة، التي تستجيب للأهداف الوطنية، عبر سياسات خارجية، هي في الواقع امتداد للسياسة الداخلية في النهضة والتنمية والازدهار، حيث تأتي زيارة واشنطن مثل كل الجولات الخارجية، التي قام بها محمد بن زايد لبناء شراكات اقتصادية وتكنولوجية، وفي الطاقة والمناخ وغيرها، والتي لا تعود بالنفع على البلدين فقط، بل على المنطقة والعالم، وإيماناً بالمسؤولية الإنسانية تجاه المنطقة وتجاه الشعوب الأقل حظاً، وعزمها على المشاركة في صياغة المستقبل، وهو ما بدا واضحا في البيان الإماراتي الأمريكي.

وانسجاماً مع الرؤية الوطنية، وقدرات الإمارات الهائلة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يشكل اليوم محور النمو الاقتصادي في المستقبل، وتطوير قطاعات التعليم والصحة، بما له من إمكانات هائلة، وتحديات قائمة في نفس الوقت، أسست الزيارة لشراكة تكنولوجية واقتصادية أكثر عمقاً واتساعاً مع الولايات المتحدة، باعتبار ذلك ضرورة موضوعية تسبق المستقبل، وتستعد لتحدياته.

حيث أكد الجانبان على العديد من مجالات التعاون في الشراكات العلمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق، ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار، وتوسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتطوير المواهب ودعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيزه من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية، وهي بنود تشير إلى أن البلدين يدركان أهمية هذا القطاع وقدراته على تشكيل ملامح اقتصاد العالم في السنوات المقبلة.

والمتابع لسياسة محمد بن زايد يرصد مثل هذا التعاون والشراكات الاقتصادية والتكنولوجية أيضاً مع كل الاقتصادات الكبرى، والناشئة في العالم مثل الصين والهند وروسيا وإندونيسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها، بما يجعل الإمارات في قلب الاقتصاد العالمي، بل وأحد محركاته وتوجهاته الأساسية، وزيارة رئيس الدولة للولايات المتحدة تعظم هذا الدور الحيوي، وتجعله أكثر تأثيراً عبر تعاون استراتيجي، ورؤية مشتركة تستند إلى خمسين عاماً مضت من العلاقات، وتؤسس لخمسين عاماً مقبلة من الشراكة.

تقدم الملف الاقتصادي في زيارة محمد بن زايد لواشنطن لا يعني تراجع الملفات السياسية، التي تهم المنطقة، بل كانت حاضرة أيضاً في اجتماعاته بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، وهي ملفات وقضايا، يعرف القاصي والداني ثبات موقف الإمارات منها، ومساهمتها الإيجابية والفاعلة في التصدي لتقديم الحلول لها، وهي لا تحتاج إلى إعادة تأكيدها والبحث والتباحث حولها، لأنها منخرطة بالفعل، وبلا انقطاع لتكريس الحلول السلمية والحوار في حل الخلافات والنزاعات، ليحل السلام والاستقرار الذي تحتاج إليه شعوب المنطقة، والتحول والتفرغ إلى التنمية والازدهار، بل إن الإمارات تسخر سياساتها الخارجية ليس لخدمة اقتصادها فقط، بل واقتصاد المنطقة وهو ما كان البيان الختامي واضحاً في التأكيد عليه، حتى إنه يمكن القول إن في المنطقة اليوم ما يعرف بتأثير الإمارات الاقتصادي، الذي لجأت دول إقليمية عديدة لمحاكاته واستنساخه، وهو تأثير تمتد جذوره إلى ذكاء الرؤية، التي تتبناها الإمارات بقيادة محمد بن زايد، وإلى ذكاء سياسي واقتصادي يخدم النهضة والازدهار، وآليات تضمن النجاح بامتياز، وهي مقبلة على إنجازات مضاعفة معتمدة على جيل شاب يؤمن بالعلم والمعرفة باعتبارها مفاتيح التفوق، ويحمل راية التقدم والعزم على استئناف الحضارة بما ينفع البشرية.