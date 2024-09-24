الصين تخفّض الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية واحتياطي البنوك

أعلن بان جونجشينج محافظ بنك الشعب (المركزي) الصيني أمس اعتزام البنك خفض الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية أجل 7 أيام بمقدار 20 نقطة أساس من 1.7% إلى 1.1%.

وقال بان إن الخفض يستهدف دفع سعر الفائدة الأساسي للقروض وسعر الفائدة على الودائع نحو الانخفاض مع الحفاظ على استقرار هامش الفائدة الصافي للبنوك التجارية، بما في ذلك خفض الفائدة على القروض العقارية القائمة. كما أعلن بان عن مجموعة إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد الصيني الضعيف .

وقرر المركزي خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك لديه نصف نقطة مئوية، ما سيوفر سيولة إضافية للسوق المالية نحو تريليون يوان (142 مليار دولار). وإعادة الشراء العكسية، أو((الريبو العكسي))، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية عبر تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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