«الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» ينطلق اليوم في «إكسبو الشارقة»

تنطلق، اليوم، في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ 54 من الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يقام مرتين في العام، وينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، ويجمع أكثر من 900 عارض، يمثلون أبرز الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

ويعد المعرض من أبرز الفعاليات والمنصات الجاذبة للمهتمين بصناعة الذهب والمجوهرات والقطع النادرة على مستوى المنطقة، حيث يوفر فرصة لاستكشاف توجهات الموضة العالمية وتصاميمها الحصرية في عالم المجوهرات والساعات، نظراً لاستقطابه كبار المصممين وأصحاب متاجر الذهب العالمية، الذين يعرضون تصاميمهم بالتزامن مع موسمي الخريف والشتاء.

ويشهد المعرض مشاركات لعارضين من الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وروسيا، وإيطاليا، والهند، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، والسعودية والبحرين، ولبنان، وبلدان أخرى، ويمتد على مساحة إجمالية 30 ألف متر مربع.

ومن المتوقع أن يستقبل الحدث أكثر من 70 ألف زائر، كونه يمثل حدثاً بارزاً للمستثمرين، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز رئيسي لتجارة الذهب في المنطقة، بجانب ما تتمتع به إمارة الشارقة أيضاً من مكانة في هذا المجال. ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 10 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 10 مساء.

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